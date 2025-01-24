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西藏自治區前主席齊扎拉落馬 罕有正省部級「藏虎」 前拍檔吳英傑上月「雙開」

【明報專訊】中紀委昨日通報，西藏自治區政府前主席齊扎拉涉嫌嚴重違紀違法被查，他不僅成為中紀委2025年拿下的正省部級「首虎」，也是中共十八大貪腐倡廉運動以來罕見的正省部級「落馬」藏族高官。齊扎拉在西藏曾與多名已被查漢族高官共事（見另稿），包括西藏前黨委書記吳英傑，兩人2021年被同時調離西藏。

齊扎拉最後一次公開露面，是1月17日在昆明出席雲南省政協會議開幕，與雲南省委正副書記等人一同在主席台就座。當天下午，雲南省政協召開住滇全國政協委員工作座談會，安排部署出席全國政協十四屆三次會議有關事宜，齊扎拉亦有出席。

2010年由滇入藏11年

現年66歲的齊扎拉並非西藏本土崛起的官員。公開資料顯示，他生於雲南香格里拉（舊稱中甸），2010年前一直在雲南工作。上世紀90年代，齊扎拉曾和祖輩一樣主政自己的家鄉，出任中甸縣委書記；2007年升任迪慶州委書記，2010年晉升雲南省委常委，同年調入西藏自治區黨委常委，先後出任統戰部長、拉薩市委書記等職。

2016年，齊扎拉升任西藏自治區黨委副書記，年底兼任區政府黨組書記，次年1月當選自治區政府主席。在西藏工作了11年後，齊扎拉2021年10月卸任政府主席，赴北京轉任全國人大民族委員會副主任委員；吳英傑也同一時間卸任黨委書記，到全國人大擔任教科文衛委員會副主任委員。2023年3月換屆時，齊扎拉、吳英傑又齊齊被安排到全國政協任職，分別擔任農業和農村委員會副主任、文化文史和學習委員會主任。

土司家族 文革時父遭迫害致死

齊扎拉的父親齊世昌是中甸世襲土司（古代中央任命的邊疆地方官）之子，十幾歲走上革命道路，從師範畢業後回到中甸縣立小學任教，其間積極參與政治，1950年加入中國共產黨，1956年出任中共中甸縣工委副書記，主要負責培訓民族幹部，組建民族工作隊，並參與了和平協商土地改革。然而在文化大革命中，齊世昌被當作中甸「最大的走資本主義道路的當權派」，遭到批判和毒打，1968年被迫害致死，開除黨籍和公職，直到1987年才得以平反。

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