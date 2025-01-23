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寒潮今襲 全國將跌最少8℃

【明報專訊】中國預計由今天至下周一迎來今年首場寒潮，伴隨劇烈降溫和大風雨雪天氣，將對春運交通造成影響。此次寒潮過程冷空氣強度強，將成為今冬以來影響範圍最廣、強度最強的降溫和雨雪過程。

由西向東 將波及春運

據中央氣象台預報，本次寒潮過程路徑偏西，將由西向東陸續影響中國。今日將率先影響新疆，明日影響西北其他地區，25日至26日影響中東部，下周一繼續影響東北、江淮東部、江南、華南等地，各地氣溫將普遍下降8℃至12℃。其中，西北地區東部、華北中西部等地為降溫核心區域，部分地區降幅可達14℃以上。

中央氣象台預計，降雪最強時段出現在24日至25日，甘肅東部、陜西、山西、河南、湖北等地有暴雪。預報顯示，本次雨雪過程的總體強度、持續時間不及2024年春節前後的兩次低溫雨雪過程，也無大範圍凍雨。但氣象專家提醒，此次寒潮及雨雪天氣過程為2024年入冬以來影響範圍最廣、強度最強，恰逢農曆新年返鄉高峰，會對春運交通造成較大影響。

廣東將在26日起受寒潮影響，氣溫快速明顯下降，粵北山區有小雪或雨夾雪，氣溫降6℃至10℃。除夕（28日）和年初一（29日）早晨，廣東中北部市縣有大範圍5℃以下低溫，粵北高寒山區有冰（霜）凍。

另據交通運輸部昨發布消息，前天是春運第8日，全社會跨區域人員流動量23054.1萬人次，比2024年同期增長15.2%。其中鐵路客運量1312.3萬人次，公路人員流動量21443萬人次。

相關字詞﹕中國天氣 暖冬 春運 寒潮

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