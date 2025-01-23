拍片用AI說中文 泰揆承諾打人口販運

佩通坦表示她希望用中文和中國人親切交流，因而使用AI技術。她在片中向中國遊客保證，泰國政府已加強安全措施，並要求有關當局加強合作、提升安全標準，以最有效方式打擊跨國犯罪，嚴格執法打擊非法出入境，為旅泰中國遊客提供系統性全方位協助支持。

泰國駐香港總領事館昨發文稱，泰國政府正採取各項措施打擊人口販運，包括處理社交平台假新聞及誤導信息、確保高風險區有足夠旅遊警察、推出「旅遊警察」手機應用程式，以及加強邊境管制。領事館強調泰國仍然是安全的旅遊目的地，又透露泰國高級官員前天與中國及緬甸對口官員在雲南昆明會面，就消除緬甸詐騙中心達成共識，正密切監控高風險區域，以及加強與鄰國邊境的旅行者的信息共享。

有指遣返48維人 泰尚未決定

此外，另據法新社周三報道，泰國政府在2013年至2014年間逮捕約350名逃離中國、經由緬甸進入泰國的維吾爾族人，其中有48人目前被拘押在泰國各地的移民拘留中心。有人權組織稱，泰國政府計劃將這48人遣返中國。

泰國當局多次否認，一名移民部門高官表示，此類決定將由國家安全委員會作出，但目前還沒有遣返命令。中國外交部發言人毛寧昨表示不清楚具體情况，強調中國堅決打擊任何形式的非法移民。