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拍片用AI說中文 泰揆承諾打人口販運

【明報專訊】內地演員王星月初自泰國被騙入緬甸電騙園區，事件引起外界對泰國形象及安全的關注。曾自稱險被人工智能（AI）受騙的泰國首相佩通坦，昨（22日）在facebook發布一段利用AI技術翻譯的普通話影片，保證泰國政府將所有遊客安全置於首要位置，盼重建遊客對泰國旅遊安全的信心，更邀請中國遊客在農曆新年長假期到泰國旅遊。

佩通坦表示她希望用中文和中國人親切交流，因而使用AI技術。她在片中向中國遊客保證，泰國政府已加強安全措施，並要求有關當局加強合作、提升安全標準，以最有效方式打擊跨國犯罪，嚴格執法打擊非法出入境，為旅泰中國遊客提供系統性全方位協助支持。

泰國駐香港總領事館昨發文稱，泰國政府正採取各項措施打擊人口販運，包括處理社交平台假新聞及誤導信息、確保高風險區有足夠旅遊警察、推出「旅遊警察」手機應用程式，以及加強邊境管制。領事館強調泰國仍然是安全的旅遊目的地，又透露泰國高級官員前天與中國及緬甸對口官員在雲南昆明會面，就消除緬甸詐騙中心達成共識，正密切監控高風險區域，以及加強與鄰國邊境的旅行者的信息共享。

有指遣返48維人 泰尚未決定

此外，另據法新社周三報道，泰國政府在2013年至2014年間逮捕約350名逃離中國、經由緬甸進入泰國的維吾爾族人，其中有48人目前被拘押在泰國各地的移民拘留中心。有人權組織稱，泰國政府計劃將這48人遣返中國。

泰國當局多次否認，一名移民部門高官表示，此類決定將由國家安全委員會作出，但目前還沒有遣返命令。中國外交部發言人毛寧昨表示不清楚具體情况，強調中國堅決打擊任何形式的非法移民。

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