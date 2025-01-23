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一年300萬餐廳執笠 業界分析指供過於求

【明報專訊】在國內經濟下行、消費降級情况下，據統計，中國去年有近300萬間餐廳關門，數量創歷史新高。分析指餐飲業已供過於求，行業內捲加劇，今年上半年可能還有另一波閉店潮。

內地餐飲媒體「紅餐網」指出，過去一年包括咖啡、烘焙、火鍋、茶飲、自助餐、小吃速食等多種類型食店，不少都已悄然消失，「閉店」成為2024年中國餐飲業的關鍵字，而撤離、退出、跑路等負面消息更是不絕於耳。

中產消費力降 滬高級餐廳減半

報道稱，無論是完全退出巿場或大規模閉店，餐飲業者都面對同樣難題：從需求層面來看，外部環境不確定性增加，中產階級資產縮水，大部分消費者趨於理性務實，一些網紅店、高端餐廳以及不是剛需的餐飲逐漸失去競爭力；從行業層面分析，目前中國人口與餐廳數的比例是1000：7，在世界排名第一，顯示中國的餐飲已嚴重供過於求，加劇產業「內捲」。

《南都周刊》早前報道，上海多間Fine Dining（精緻餐飲）陷入經營困境；紅餐網「紅餐大數據」顯示，前年5月，上海人均客單價在500元人民幣以上的高級餐廳，佔餐飲總門店數量的1.35%，約有2700多間，到了去年7月，這個數字減少了1400多間，萎縮幅度超過一半。

北京的情况也差不多，去年4月，在北京米芝蓮指南中3年蟬聯一星的意大利餐廳亦告停業；據北京市統計局數據，2024年上半年餐飲業營業收入年減2.9%，營業成本年減1%，利潤總額年減88.8%。

相關字詞﹕餐飲業 消費 經濟下行

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