郵政打內捲 速遞業低調加薪留人 稱年貨歷年最多 速遞員料月入過萬

速遞行業競爭愈加激烈，加之對電商高度依賴，速遞企業在農曆新年不敢懈怠。1月以來，淘寶、拼多多、抖音、京東等各大電商平台相繼開啓「年貨節」大促銷，並宣布過年正常發貨，以抓住消費者年貨採購需求。

淘寶抖音等促銷 免提「不打烊」

「時代財經」報道，不同於往年高調宣傳「春節快遞不打烊」，今年各大速遞企業都默契地不提「不打烊」口號。有速遞企業人員透露，這與國家郵政局去年下半年以來「反內捲」的定調有關，在今年1月8日的2025年全國郵政工作會議上，亦再次提到了要反對「內捲式」競爭。然而，「春節不打烊」早已成為內地速遞行業的慣例，從去年12月開始，各地速遞網點已在發布招工信息，如何留住試圖返鄉的速遞員，是速遞企業及網點老闆每年最苦惱的事情。

春運日均運單6.7億 較去年增29%

與此同時，速遞單量隨年貨節促銷水漲船高。安徽一名速遞員說，現時每天派件量在600件左右，仍在「蹭蹭上漲」。同行們都在感慨今年是年貨量最多的一年，「都快趕上雙十一了，晚上8點多還在送快遞」。

國家郵政局1月17日披露，進入2025年以來，全國速遞業務處於高位運行狀態，特別是1月14日春運啓動後，年貨寄遞需求攀升。春運首3天（1月14日至16日），全國日均速遞業務量超6.7億件，較2024年農曆同期增長超29%。去年「雙十一」大促銷期間（10月21日至11月10日），全國速遞日均業務量超5.5億。

為平衡運營、人力等成本，速遞企業在農曆新年期間進行了一定的調價。在上海某個菜鳥速遞網點，農曆新年期間一線速遞員每天有將近300元（人民幣，下同）的保底收入，同時派費（攬收每單快件的提成）翻倍。據該網點負責人預估，速遞員在過年10天假期內可拿到4000多至5000多元的薪資，當月收入可過萬。

速遞員紛離職 主因派費續跌

但即便漲薪招人，部分網點的招工、留人情况仍不樂觀。一名浙江加盟制網點速遞員稱，今年農曆新年其所在網點的留守福利「還不錯」，每天均有超200元的紅包，同時派費另算；但目前僅有3名速遞員選擇留下來，同時年前還有幾名速遞員離職，網點人手壓力比較大。

湖南速遞網點加盟商張亮亦發現，這幾年自願留下來的速遞員愈來愈少，年前辭職的也不在少數。究其原因，他認為是行業競爭一年比一年激烈，派費不斷下降，讓網點以及快遞員都覺得「愈幹愈沒勁」，「派費降幾毛錢，一個月10幾萬就沒了」。而派費的下調，同樣是行業內捲的結果，他稱很擔心年後的到崗率。

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