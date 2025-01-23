054B首艦漯河艦服役 航母「帶刀護衛」 主攻中程防空反潛

054B型護衛艦由中船工業集團及中船重工集團兩家船舶公司進行設計競標，最終中船重工集團方案勝出。新華社報道，在青島某軍港內，漯河艦滿旗高掛。上午10時許，入列授旗儀式開始。儀仗禮兵護衛「八一」軍旗、海軍旗，正步行進到主席台前。參加儀式的海軍領導向漯河艦授予「八一」軍旗、海軍旗。海軍、河南漯河市等軍地有關部門領導，以及艦艇科研生產單位代表和部隊官兵代表等參加儀式。

火力集成控制增强 直升機庫加寬

漯河艦舷號為「545」，排水量約5000噸，是054A型導彈護衛艦的改進型。「環球網」引述軍事專家張軍社表示，054B首艦入列標誌着中國在海軍裝備領域的重大突破。其先進的雷達探測和火力集成控制技術、強大的作戰能力，特別是很強的反潛能力和出色的隱身性能，將顯著提升中國海軍的綜合作戰能力。

隱身力強雷達探距遠 專家稱可量產

張軍社表示，054B護衛艦採用新的設計理念、技術和材料，使得雷達反射截面積更小，提升了艦艇在戰場上的生存能力。該艦的反潛能力更加突出，從公布畫面可以看出直升機甲板和機庫加大加寬，可容納更大的新型反潛直升機，火力強大，搜潛聲吶和攻潛武器種類多，綜合反潛能力強。因此，該艦可以加入航母編隊和兩棲攻擊艦編隊，既可以擔負中程防空，更適於水下反潛，能夠成為航母或大型兩棲攻擊艦在水下的「帶刀護衛」。

軍事專家張學峰亦對該型艦的隱身能力給予高度評價。他說，054B護衛艦整體設計非常簡潔，具備較強的隱身能力。護衛艦採用旋轉雙面陣形式的有源相控陣雷達，探測距離遠，多目標跟蹤能力強，加上改進後的防空導彈，能有效應對未來的空中威脅。

張學峰表示，該艦的反潛、反艦、防空性能均衡，是目前世界上最先進的護衛艦之一。「更為重要的是，通過新技術的運用，054B驅逐艦很好地兼顧了經濟性和性能。海軍可以大量建造裝備，滿足應對多元海上威脅的需求。」