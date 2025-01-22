嘉義6.4級地震 至少26傷

地震搖晃持續10多秒，昨日嘉義地區已發生數十次餘震，最高達5級。台南楠西區有10多戶平房受損，有民眾受傷被困，當局從受損較嚴重的6戶協助撤出11人，其中4人擦、挫傷，需由救護車送院。台南市玉井區一棟6層大廈出現樑柱爆裂，凌晨疏散17人，全部30戶住戶需暫時轉移。

多路塌方中斷

台積電廠一度停機

嘉義縣共有25間學校建築受損，其中大埔中小學有圍牆倒塌、地面開裂，所幸正值寒假，未有學生受影響；大埔山莊出現水管爆裂、樑柱龜裂，山莊內18名旅客昨凌晨被安置到其他民宿；震央附近的曾文水庫風景區因道路塌方暫停開放。

嘉義大埔鄉、台東縣南橫公路多處道路因塌方中斷，部分昨日恢復通行，部分仍搶修。苗栗縣大霸尖山大鹿林道東線有大型落石，清理預計需3天。

台積電位於台中、台南的廠區在地震後第一時間疏散職員，先進製程生產線一度停機，經檢查安全後逐步恢復，目前各廠區營運正常，詳細影響評估作業持續進行中。

台灣行政院長卓榮泰昨天到台南視察，感謝台電人員在財政預算大減之下仍服務民眾。大陸國台辦發言人陳斌華昨天表示，對地震災情深表關切，向受災民眾表示慰問，衷心希望受災民眾盡快恢復正常生產和生活秩序；大陸紅十字會向台灣紅十字組織致地震慰問信，願盡最大努力提供人道協助。