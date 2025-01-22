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業務費刪凍73% 總統府：恐運作受阻

【明報專訊】台北總統府發言人郭雅慧昨表示，今年度總統府業務費預算被刪除與凍結比例高達73%，恐將導致總統府運作受阻；且把編列3000萬元（新台幣，下同）的總統「國務機要」費刪2000萬元、凍結1000萬元，全數刪凍也將導致相關運用窒礙難行。

法務部監察院憂損調查

郭雅慧表示，國務機要費六成用於慰勞辛苦執勤軍警與總統府基層員工，四成向弱勢團體、社福機構贈禮，以及急難緊急慰問等用途。

監察院秘書長李俊俋昨在記者會稱，監察院業務費遭刪50%、凍結30%，涉款1.9億餘元；立院也全數減列一般行政業務費用等共9000多萬元，其中包括維持機關基本運作的水電費、通訊費、物品、租金等，勢必造成多項業務停擺。已進入收尾階段的台北前市長柯文哲政治獻金案不知能否結案，正調查的多宗案件恐難繼續。監察院仍評估是否要釋憲。

同場記者會上，台灣人權會副主委王幼玲表示，預算遭立院刪除逾七成約9000萬元，不僅造成人權會運作困難，也將重挫台灣好幾世代努力的國際人權形象。

台灣法務部表示，法務部預算刪減金額創歷年新高，衝擊業務推行，包括兩岸司法互動將趨於停滯，偵查犯罪將難有成效。數位發展部遭刪四成預算達35.82億元，部長黃彥男稱，未來數碼經濟發展、防騙也受衝擊，「就像跟詐騙集團舉手投降」。

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