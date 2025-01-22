朝小野大常見 深度介入施政

2000年陳水扁上台後，民進黨政府叫停台灣第4座核能發電廠建設，泛藍陣線國民黨、親民黨、新黨聯手大砍預算案作為報復。但在隔年的立委選舉中，民進黨點名批評10多名在野黨立委刪除兒童福利和教育補助預算，令國民黨在該次選舉受挫。儘管仍是朝小野大，但泛藍逐步改用「凍結預算」取代刪減，不僅依舊能對行政權施加壓力，還能避免觸怒選民，取得「刀鋒上的平衡」。

台灣法律學者王鼎棫撰文指，凍結預算雖不等同刪除，卻能以附帶條件的方式，要求行政機關向立院報告，立院甚至可藉由程序安排，讓部會無法取得報告機會，立院介入施政的程度逐漸加深。

學者倡分工審核 邀專家協助

台灣大學國際企業系教授陳厚銘建議，立院應授權各委員會分工審核，以理性態度檢視預算，摒除黨派與情緒干擾，確實為人民把關，重要預算也可組成各類專家會議協助審核，更客觀有效率，目前立院真正花在審預算的時間太少且不夠專業，反而做騷成分居多難以服眾。

明報記者