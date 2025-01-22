台預算遭刪500億破紀錄 軍費照凍 藍白稱為民把關 綠營指「中國最高興」

台立法院歷經跨日不斷電表決後，國民黨、民眾黨立委昨挾人數優勢，聯手表決通過多份刪凍預算的提案，包括中央各機關等水電費統刪10%、特別費統刪60%，軍事裝備及設施統刪3%，媒體政策及業務宣導費統刪60%。最後院會三讀通過的今年度中央政府總預算，遭刪減程度是往年逾6倍；凍結部分較近3年平均增約20倍。

潛艇無人機研發受衝擊

其中，台灣國防部原編列20億元「潛艦國造第三階段」預算遭凍結50%，要待「海鯤」號完成海測後，向立法院會進行專案報告，經同意後始得動支。經濟部挹注台電的1000億2萬元預算全數減列，內政部民防費用900萬元也被刪。台總統府業務費遭凍結70%，外交部為50%。陸委會指該會預算刪減幅度高達21%，勢將對業務推展造成影響。

台灣國防部副部長柏鴻輝昨在記者會表示，這次刪凍預算是國防部歷年來最嚴重一次，將影響台造潛艦、無人機發展，對國防安全造成隱憂，直言「這個結果中國最高興」。他稱例如潛艇預算被凍結，國際履約督導、技術合作都產生很大隱憂；此外，全球都在發展無人機產業，而立法院把中科院在嘉義民雄園區建立的防務產業聚落預算凍結50%，會把所有計劃發展打回原形，業界投資意願也會降低，遠遠落後大陸。

柏鴻輝並指出，國防部業務費遭凍結30%、軍事裝備費用遭統刪3%，看似不高，卻是零附件籌補、油料等戰力基本要素，質疑若沒充分預算，軍隊如何捍衛台灣安全。差旅費被通刪15%至20%，則影響新興裝備到海外接裝、訓練、教育，「今年空軍F16V要到國外受訓，難道不會受影響嗎？」

賴清德促列可能停擺服務

國民黨主席朱立倫昨稱，監督預算是立法院的天職，國民黨團為民把關，該刪就刪，該凍就凍。民眾黨團總召黃國昌表示，黨團替人民看緊荷包，刪減金額約佔總預算案6.6%，賴政府可運用預算仍高達2.9萬億元，對施政綽綽有餘。

身兼台灣三軍統帥的賴清德昨在農曆新年前，赴台東志航基地勗勉官兵，喊話希望朝野合作支持防務預算。他昨晚續發文表示，總預算遭刪凍都是歷年最高的情况下，各行各業受影響程度難以預料，對政府的影響史無前例。他請行政院盡速盤點可能停擺的服務，向全民報告，也請在野黨再次審慎思考。高雄綠營昨日譴責藍白亂砍預算，籲市民明日上街示威「護台灣」。

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