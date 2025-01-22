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遭戰機引擎吸入 台女機械師亡

【明報專訊】台灣空軍清泉崗基地昨天在機庫做戰機關停引擎前檢查時，胡姓女士官長遭一架IDF經國號戰機引擎吸入，頭部重創，送院急救不治。憲兵將調查事故原因。

返航檢查出事 機工稱罕見

綜合台媒報道，一架空軍第3聯隊第7作戰隊所屬、編號1504的IDF戰機結束飛行訓練返航後，由機工長接手引導滑入機庫，準備做「關車」前檢查，機工長放置輪擋時被右側引擎吸入。機師發現後緊急「關車」，但機工長頭部重創血流不止，被人從進氣口拉出後已失去呼吸心跳。

出事機械師姓胡，女性，41歲，畢業於空軍航技學校96年班後從軍至今，不久前剛晉升士官長。胡女母親、兄長和姊姊趕赴醫院，看到遺體後，胡母癱軟在輪椅上痛哭。

有台媒報道稱事故疑因機械師違反流程、機師進油門導致。空軍司令部呼籲外界勿傳播未經證實的案情相關信息，稱事故由專案小組配合檢查、憲兵調查。

有資深機工長表示，引擎處於啟動狀態時吸力強大，機庫有固定流程及動線，很難想像會發生這種意外。台灣空軍前副司令張延廷表示，地勤人員有可能不慎進入靠近引擎的危險區被吸入。

身兼三軍統帥的賴清德表示，對基層人才逝去感到痛心，第一時間指示有關方面檢討工作流程、查出真相，預防此類案件再次發生。

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