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半數省降GDP增長目標 多數5%至6% 剩天津上調

【明報專訊】全國31省份近日陸續召開本省兩會，各省份經濟今年地區生產總值（GDP）增長目標均已出爐，大多集中在5%至6%之間。其中僅天津按年上調增長目標，15個省份下調增長目標，其餘省份的增長目標大體持平。

國內房地產市場持續低迷、內需不足，隨着美國總統特朗普上台，中美貿易戰前景更備受關注，今年各省訂立的經濟增長目標較保守。綜合「第一財經」等內地傳媒報道，多數省市將今年經濟增長目標設定在5%以上。

被要求「經濟大省挑大梁」，廣東、江蘇、浙江、山東4省GDP目標基本在5%或以上。其中已連續兩年未達標的廣東，從5%調整為「5%左右」，表述較審慎。浙江為約5.5%，江蘇、山東在5%以上。

西藏「坐七望八」最高

但與去年相比，仍有15省份下調目標。其中海南從約8%下調為6%以上，西藏從約8%調整為「7%以上，力爭達到8%」；安徽、四川等12個省份均下調0.5個百分點。另外福建從5.5%左右，調整為「5%—5.5%」。江蘇、山東、浙江在內的10個省份今年目標，與上年目標一致。

31個省份中，增速目標訂得最高的是西藏，為「7%以上，力爭達到8%」；最低是青海，僅4.5%，是唯一不及5%的省份。

消費成省經濟首要動力

在穩增長方面，過往主要依靠投資拉動。隨着經濟持續轉型，一些省份增長主要驅動力正發生變化，各地《政府工作報告》亦重點部署提振消費。例如海南今年社會消費品零售總額增長目標為10%以上，明顯高於經濟增長目標，也高於固定資產投資目標。安徽、福建等省份消費目標增速也高於投資增速。

廣東省《政府工作報告》提出，要全方位擴大內需，精準有效釋放消費投資潛力，加強擴大實施「兩新」政策，加快培育完整內需體系，另外提出「支持廣州、深圳建設市內免稅店」。不過廣東未設定投資增速具體目標，只要求「提質提效」。北京明訂展開提振消費專項行動，提出「舉辦更多演唱演出活動，大力發展演藝經濟」；面向民間資本推介重大項目總投資不低於2000億元。

仍有一些省份投資目標較高，比如西藏目標訂為「15%以上，力爭達到20%」，內蒙古、新疆目標約10%，遼寧約8%，均明顯高於經濟增長目標。不過總體而言，各地對消費、投資的預期均有下調。

全國經濟增長目標將在3月全國兩會公布。路透社日前引述消息人士透露，在去年中共中央經濟工作會議，多數與會者贊成將目標設定在約5%，與去年持平。

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