政治局會議：保障黃河長久安瀾

新華社報道，會議對全國人大常委會、國務院、全國政協、最高法院、最高檢察院黨組和中央書記處2024年的工作給予充分肯定，同意其對2025年的工作安排。

會議強調，新的一年，前述5家黨組要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨中央集中統一領導這個最高政治原則，確保思想統一、方向一致、令行禁止。要樹立和踐行正確政績觀，堅持幹字當頭，奮發進取、善作善為，合力推動改革攻堅，紮實推動高質量發展，在全面推進中國式現代化的新征程上展現新擔當新作為。中央書記處要立足自身職責，增強政治能力，抓好重點工作落實，從嚴加強自身建設，高質量完成黨中央交辦的各項任務。

提水土保持濕地保護

會議指出，黃河流域生態保護和高質量發展是事關中華民族偉大復興和永續發展的千秋大計；要持續完善黃河流域生態大保護大協同格局，系統提升上游水源涵養能力，加強中游水土保持，推進下游濕地保護和生態治理。要把水資源作為最大剛性約束，深挖節水潛力。要毫不放鬆保障黃河長久安瀾，確保重要堤防水庫和基礎設施安全。