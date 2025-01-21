陸委會業務費減列30% 台政院指曾被刪到1元控凌辱

藍白黨刪總預算939億元

綜合中央社、《聯合報》報道，台立法院上周五院會開始處理總預算案，國民黨團、民眾黨團以人數優勢，聯手二讀表決通過總預算「通案」部分，一共刪減939億7500萬元，昨上午院會繼續處理剩餘預算案。

在野黨原本揚言將陸委會、數發部、NCC（通傳會）業務費刪減至1元，不過國民黨團昨收手，改為陸委會業務費排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後的項目減列30%，並凍結其中20%。

台行政院長卓榮泰昨在記者會上表示，數發部等部會預算被刪到剩新台幣1元，難道這不是在癱瘓台灣嗎？如果立法院不顧行政院沉痛呼籲，行政院無法接受立院這樣的凌辱。陸委會副主委梁文傑表示，原本預算約10.5億元。

陸委會此前表示，一旦經費被刪減，將是自廢武功，對於中共各種手段束手無策。此外，兩岸交流可能被迫全面停擺。