亞冬會火種採集 點燃「澎湃」火炬

火炬如丁香 融古典現代之美

新華社報道，太陽島風景區位於哈爾濱城市中心，是典型的江漫灘濕地。昨上午11時整，亞冬會火種採集儀式正式開始。「因為熱愛，所以奔赴……哈爾濱冰雪暖世界……」90名兒童組成情景合唱團，唱響《冰雪暖世界》。11時14分許，火炬點燃。本屆亞冬會火炬主題為「澎湃」，整體造型似綻放的丁香花，採用中國紅、丁香紫、冰雪白等色彩，兼具中國古典與現代藝術相結合的美感。

亞冬專線昨啟 北京直通亞布力

本屆亞冬會火炬傳遞火種採集儀式總導演王征介紹，整場儀式講求人與自然的和諧共生，舞美設計以尊重自然為宗旨，將冰天雪地的自然景色與濃郁的人文風情融為一體。9名採火使者來自黑龍江省多所高校，經過一個多月的禮儀培訓和形體訓練。

另據「央視新聞」報道，為配合2月7日至14日舉行的第九屆亞冬會，鐵路亞冬專線昨全面啟動。專線首次增開北京至亞布力南站間的直通普速列車，哈爾濱、亞布力賽區間高鐵列車運行最快時間為1小時2分鐘，兩賽區間最短間隔7分鐘便有一趟高鐵列車開行。