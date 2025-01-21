醫保局赴滬聽集採藥反饋 調查組：匯清單移交監督部門

廿政協曾指無向上反映渠道

近日，上海市兩會期間，有政協委員、醫學專家反映某些集採藥品出現「麻藥不睡、血壓不降、瀉藥不瀉」等情况，懷疑藥品存在質量風險等問題，事件引發輿論高度關注。在有20名政協委員聯名提案《關於在藥品集採背景下如何能夠用到療效好的藥物的提案》中提到，「我們在臨牀實踐中發現某些集採藥的藥效不穩定……面對如此情况醫生很無奈，因為沒有選擇權，向上反映也沒渠道」。

集採藥指通過政府部門組織藥品集中帶量採購的方式購進的藥品。新華社報道，國家醫保局高度重視前述情况，國家醫保局等相關部門將聽取臨牀一線關於集採中選藥品使用實效的感受，重點蒐集中選仿製藥與原研藥在治愈率、治療有效率、不良反應發生率等療效和安全性指標方面存在差異，且有統計學意義、病例信息可追溯的案例，匯總形成問題線索清單，正式移交藥品質量監督管理部門。

同時，將共商進一步保障集採藥品質效的意見建議，如提請藥品質量監督主管部門加強藥品通過一致性評價後的日常檢查、完整公示仿製藥一致性評價的生物等效性試驗結果、建立醫療機構藥效對比證據的反饋收集渠道等。

不准禁購進口原研藥

此外，國家醫保局在給上海市醫保局提供的交流提綱中，集採協議量一般在醫療機構報量的60%至80%，剩餘部分由醫療機構自主選擇擬採購品牌，無「一刀切」不允許採購使用「進口原研藥」的制度安排。