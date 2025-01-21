王星事件餘波 多省通報打擊涉緬北電騙戰果

雲豫起訴1.6萬人

粵閩起訴1.4萬人

綜合新華網、中新社等內媒報道，在全國高度關機涉緬甸電騙案件之際，各地的地方兩會也陸續召開。正在召開的雲南省兩會昨披露，2024年雲南全鏈條打擊涉緬北電信網絡詐騙相關違法犯罪，檢察機關起訴電信網絡詐騙及關聯犯罪8567人。

雲南省檢察院和雲南省高級法院工作報告顯示，2024年，全省法院機關嚴懲跨境犯罪和電信網絡詐騙犯罪，嚴厲打擊涉緬北電信網絡詐騙及其上下游關聯犯罪，檢察機關起訴電信網絡詐騙及關聯犯罪、跨境犯罪8567人和10077人；審結走私、跨境詐騙、偷越國（邊）境等跨境犯罪案件6035宗13233人，審結幫信、掩隱等犯罪案件4150宗7020人。

在河南，河南省高級法院院長胡道才前天在河南省十四屆人大三次會議上作工作報告時通報，河南法院系統去年精準打擊涉緬北等電信網絡詐騙及關聯犯罪，審結案件4188宗7702人，對514名幕後「金主」、組織頭目判處5年有期徒刑以上刑罰。

胡道才表示，針對涉緬北等電詐及關聯犯罪，對受蠱惑淪為電騙「工具人」的在校及剛畢業學生等依法從寬處理。

近日，福建省檢察院檢察長侯建軍也在省十四屆人大三次會議上作省檢察院工作報告時，通報了該省全鏈條打擊涉緬北等電信網絡詐騙犯罪的情况。其中，起訴電詐犯罪4753人、幫助信息網絡和掩飾隱瞞犯罪所得等關聯犯罪7479人。

廣東省檢察院檢察長馮鍵上周四在廣東省十四屆人大會議作省檢察院工作報告時透露，廣東檢察機關去年起訴電信網絡詐騙及其關聯犯罪7798人，依法辦理涉緬北電詐犯罪專案，起訴2124人。

泰下商打擊電騙 指半年內無改善將加碼

王星事件因由入境泰國被騙，隨後亦曝出若干自泰國被騙入緬甸電騙園區的案例，一系列事件亦引起泰國高層重視。《曼谷郵報》昨報道，泰國副首相兼國防部長普坦昨表示，政府預計下周四召集內政部、皇家警察、國家麻醉品管制局、反洗錢辦公室和其他機構的官員開會，討論這項行動可採取哪些措施，更好地解決毒品、電信詐騙和人口拐賣等問題。

報道指，首相佩通坦、軍方領導和國家警察局長，會在會後一同宣布這次行動的具體細節。普坦說，如果6個月內整體情况沒有改善，當局會採取更嚴厲措施。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676