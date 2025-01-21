明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

今年首迎春運高峰 滬昆高速堵5小時 深圳北站擠滿候車客

【明報專訊】春運客流高峰已現，今年第一波返鄉過年人潮被堵塞在各地的高速路上。網民分享路上迫爆場面，網民說自己在滬昆高速上，被堵了5個小時一動不動，被指或是史上來得最早的春運超級大堵車；還有網民表示，坐車回家，浙江堵完江西堵，江西堵完湖南還在堵。有深圳網民則稱，回家北上，花了6個小時還沒出廣東。

距離農曆新年還有一周，滬昆高速就因為回鄉過年的人數太多出現大塞車，擠塞消息更衝上熱搜。有網民表示，他本想繞開高峰期，提前回家過年，沒想到不少網民也有相同想法，他們紛紛在滬昆高速上碰面。高速路變停車場讓網民叫苦不迭，「我都懷疑我是不是開了個假車，堵了5個小時竟然還在原地踏步。」不少電車在高速上直接被堵到沒電，發文請求援助。

「浙江堵完江西堵 江西堵完湖南還在堵」

廣東省16路段需逾半小時行駛

還有網民表示，「浙江堵完江西堵，江西堵完湖南還在堵」。有在深圳的網民則表示，上午9點出發，花了6個小時還沒出廣東省，還在廣連高速堵車，「今晚能到湖南邊界嗎」。亦有深圳網民19日晚在社交平台發照片，深圳北站大堂迫滿候車乘客，有網民留言「密密麻麻的人」。

《南方都市報》報道，廣東交警19日下午發布提醒稱，目前京港澳高速粵湘交界處因車流量大，北上方向已出現較長路段緩行，建議北上湖南方向的司機科學選擇出行時間，合理規劃出行路線。

據廣東交警介紹，前天下午4時，全省高速公路出現通行緩慢的情况，長度超過5公里，持續超過30分鐘的路段共計16個，分佈於韶關市、雲浮市、清遠市、肇慶市及廣州市。廣東省交通運輸部門亦預料，G0421許廣高速廣清高速段、G35濟廣高速公路河源段、G75蘭海高速公路湛江段、G9411莞佛高速虎門大橋段及S41廣州機場高速等路段也容易有緩行情况。

料初八達6520萬輛 創車流量新高

2025年農曆新年假期8天，根據中新網報道，農曆新年期間，全國高速公路日均流量約為5030萬輛，較2023年同期日均增長11.6%左右，農曆新年假期的流量峰值出現在正月初八，預計達6520萬輛左右，創歷年農曆新年流量新高。而廣東省在春運期間（1月14日至2月22日），高速公路車流總量約2.81億車次，日均車流量約702萬車次，同比去年增長2.62%。

此次春運，因探親、旅遊等因素，預計民眾出行距離有所增加，中長途和短途出行方式成主流，熱門景區及網紅打卡點車流會較集中。汲取過往春運出行堵車教訓，人們出發前都會加滿油、充足電，備好零食和乾糧。有網民分享自己在車尾箱塞滿饅頭的照片，也有家庭提前準備好小朋友的用品。

上 / 下一篇新聞