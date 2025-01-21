今年首迎春運高峰 滬昆高速堵5小時 深圳北站擠滿候車客

距離農曆新年還有一周，滬昆高速就因為回鄉過年的人數太多出現大塞車，擠塞消息更衝上熱搜。有網民表示，他本想繞開高峰期，提前回家過年，沒想到不少網民也有相同想法，他們紛紛在滬昆高速上碰面。高速路變停車場讓網民叫苦不迭，「我都懷疑我是不是開了個假車，堵了5個小時竟然還在原地踏步。」不少電車在高速上直接被堵到沒電，發文請求援助。

「浙江堵完江西堵 江西堵完湖南還在堵」

廣東省16路段需逾半小時行駛

還有網民表示，「浙江堵完江西堵，江西堵完湖南還在堵」。有在深圳的網民則表示，上午9點出發，花了6個小時還沒出廣東省，還在廣連高速堵車，「今晚能到湖南邊界嗎」。亦有深圳網民19日晚在社交平台發照片，深圳北站大堂迫滿候車乘客，有網民留言「密密麻麻的人」。

《南方都市報》報道，廣東交警19日下午發布提醒稱，目前京港澳高速粵湘交界處因車流量大，北上方向已出現較長路段緩行，建議北上湖南方向的司機科學選擇出行時間，合理規劃出行路線。

據廣東交警介紹，前天下午4時，全省高速公路出現通行緩慢的情况，長度超過5公里，持續超過30分鐘的路段共計16個，分佈於韶關市、雲浮市、清遠市、肇慶市及廣州市。廣東省交通運輸部門亦預料，G0421許廣高速廣清高速段、G35濟廣高速公路河源段、G75蘭海高速公路湛江段、G9411莞佛高速虎門大橋段及S41廣州機場高速等路段也容易有緩行情况。

料初八達6520萬輛 創車流量新高

2025年農曆新年假期8天，根據中新網報道，農曆新年期間，全國高速公路日均流量約為5030萬輛，較2023年同期日均增長11.6%左右，農曆新年假期的流量峰值出現在正月初八，預計達6520萬輛左右，創歷年農曆新年流量新高。而廣東省在春運期間（1月14日至2月22日），高速公路車流總量約2.81億車次，日均車流量約702萬車次，同比去年增長2.62%。

此次春運，因探親、旅遊等因素，預計民眾出行距離有所增加，中長途和短途出行方式成主流，熱門景區及網紅打卡點車流會較集中。汲取過往春運出行堵車教訓，人們出發前都會加滿油、充足電，備好零食和乾糧。有網民分享自己在車尾箱塞滿饅頭的照片，也有家庭提前準備好小朋友的用品。