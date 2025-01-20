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賴特使團帕勞遇車禍6傷 曾入院救治 無生命危險已返台

【明報專訊】台灣外交部長林佳龍日前受領導人賴清德指派，擔任特使出席友邦帕勞惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）總統就職典禮，訪團在17日晚發生嚴重車禍，6名同行外交人員送醫急救。台外交部昨（19日）證實，17日晚一輛隨團工作人員車輛發生車禍，6人受傷但無生命危險，18日已返台，事故原因正在調查。

台外長率團赴總統就職禮

台灣的西太平洋島國友邦帕勞1月16日舉行總統、副總統就職典禮。林佳龍率團前往祝賀，除此之外，林佳龍也帶領台灣產業考察團赴帕勞實地了解當地商務及投資環境，訪團在於1月15日啟程，並於18日返台。

台網媒「壹蘋新聞網」引述消息人士指，訪團於17日晚間，參加完就職典禮並進行晚餐後搭乘巴士返回飯店，途中發生嚴重車禍，造成6名外交人員受傷，被緊急送往醫院急救。

中央社報道，台灣外交部昨證實表示，17日晚間9時許活動結束後，一輛隨團工作人員車輛發生車禍，帕勞警方趕赴現場處理，事故原因正在調查。台外交部強調，乘坐該車的受傷工作人員沒有生命危險，而且立即送往帕勞國家醫院。隨團的團員新光醫院院長侯盛茂及衛福部次長林靜儀協助救治，傷者皆獲醫療照護，在帕勞期間曾暫留醫院觀察。

台外交部又稱，林佳龍除了在事發後第一時間即赴醫院探視受傷人員外，帕勞國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、總統辦公室官員等也前往醫院關心及慰問，表示帕方將提供傷者最大協助。此次受傷人員均已隨特使團於1月18日返台。

林佳龍18日返回台灣後在facebook發文表示，已完成特使任務，其間也見證新光醫院捐贈智慧醫療系統予帕勞國家醫院，及體育署與帕勞奧會簽署台帕體育交流合作意向書，期許台的民主永續、邦誼永續。他昨在facebook發文談及特使團車禍，稱他親自向賴清德報告此次事故及處理情形，賴除了關心受傷同仁的醫治狀况，也肯定此次出訪順利達成任務和獲致豐碩的成果。

相關字詞﹕賴清德 林佳龍 帕勞 車禍

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