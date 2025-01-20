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陳文清魯皖調研 促政法機關護新春安寧

【明報專訊】中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清15日至18日在山東省和安徽省調研時強調，政法機關要堅決貫徹習近平總書記關於維護社會安全穩定重要指示精神，落實中央政法工作會議部署，強化政治擔當，樹牢底線思維，狠抓落實、責任到人，全力維護農曆新年期間社會安定人民安寧。

臨近農曆新年，新華社昨報道，在山東菏澤市公安局和鄆城縣南城派出所、安徽安慶市迎江區大南門派出所，陳文清深入調研農曆新年維穩安保、應急處置準備、有關群體服務管理等情况。

陳文清強調，大型活動管理要責任到人，嚴格落實風險評估、活動審批、安全管理責任，確保安全有序。重點場所防範要責任到人，加強繁華商圈、車站碼頭、旅遊景區、學校醫院等人員密集場所的巡防巡控，加大對農村、城鄉結合部、城中村等治安薄弱部位的治安防控，壓實相關單位內部安全保衛責任，嚴防公共安全風險。相關群體教育管理要責任到人，會同有關部門抓緊抓實刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助、未成年人犯罪預防治理等工作，逐人落實救助幫扶和動態管理，防止發生危害行為。要健全完善應急預案，確保遇有突發事件第一時間響應。　

調研期間，陳文清看望慰問基層政法幹警，鼓勵他們發揚優良作風，加強值班值守，竭誠服務人民。

相關字詞﹕農曆新年 調研 中央政法委 陳文清

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