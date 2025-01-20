陳文清魯皖調研 促政法機關護新春安寧

臨近農曆新年，新華社昨報道，在山東菏澤市公安局和鄆城縣南城派出所、安徽安慶市迎江區大南門派出所，陳文清深入調研農曆新年維穩安保、應急處置準備、有關群體服務管理等情况。

陳文清強調，大型活動管理要責任到人，嚴格落實風險評估、活動審批、安全管理責任，確保安全有序。重點場所防範要責任到人，加強繁華商圈、車站碼頭、旅遊景區、學校醫院等人員密集場所的巡防巡控，加大對農村、城鄉結合部、城中村等治安薄弱部位的治安防控，壓實相關單位內部安全保衛責任，嚴防公共安全風險。相關群體教育管理要責任到人，會同有關部門抓緊抓實刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助、未成年人犯罪預防治理等工作，逐人落實救助幫扶和動態管理，防止發生危害行為。要健全完善應急預案，確保遇有突發事件第一時間響應。

調研期間，陳文清看望慰問基層政法幹警，鼓勵他們發揚優良作風，加強值班值守，竭誠服務人民。