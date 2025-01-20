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網信辦新春整治行動 打擊挑起極端對立

【明報專訊】中央網信辦昨（19日）宣布啟動「清朗‧2025年春節網絡環境整治」專項行動，重點整治挑起極端對立等6方面問題。網信辦稱，此次專項行動進一步聚焦農曆新年（春節）期間網民常用的平台環節和服務類型，集中整治民眾反映強烈的網絡生態問題，為廣大網民營造更加積極向上、文明健康的農曆新年網絡氛圍。　

中新社報道，專項行動重點整治6方面問題：挑起極端對立問題、炮製不實信息問題、宣揚低俗惡俗問題、鼓吹不良文化問題、違法活動引流問題、侵害消費者權益問題。

挑起極端對立問題包括：藉春節晚會、春節檔影視作品或者熱門體育賽事活動等話題，挑起互撕謾罵、拉踩引戰等行為；惡意醜化攻擊春節民風民俗、傳統習慣等活動，藉機發表「地域黑」等歧視性內容；刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題，宣揚極端女權，挑動性別對立，集納展示血腥殘忍畫面，宣揚暴力戾氣。

促平台管住算法推薦 加強巡查

中央網信辦要求各地網信辦細化實施方案，第一時間組織部署落實；督促重點網站平台成立工作專班，加強農曆新年期間值班值守；管住算法推薦，加大對首頁首屏、熱搜榜單、熱點推薦、「PUSH彈窗」、信息流、評論等巡查力度，不得利用算法推送違法和不良信息；嚴肅查處問題突出的違法違規網站平台、帳號及「MCN機構」（指網絡信息內容多渠道分發服務機構），及時公布典型案例查處情况和治理成效。

相關字詞﹕網民 極端 整治 網信辦

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