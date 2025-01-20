明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

軍工航天系反腐 軍報：愈有力愈有戰鬥力

【明報專訊】火箭軍2023年7月爆發貪腐案，接連兩任國防部長魏鳳和、李尚福，以及火箭軍前司令李玉超等高級將領被免職，連帶多名軍工、航天領域巨頭落馬。《解放軍報》曾多次發表評論文章，稱軍隊反腐愈有力，就愈有戰鬥力；腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，是黨面臨的最大威脅。

習文章強調「刀刃向內的勇氣」

除了高舉反腐大旗，自中央軍委委員苗華去年11月底落馬，《解放軍報》還連續發表四篇系列文章，副標題分別為「帶頭堅持黨性原則」、「帶頭堅持集體領導」、「帶頭發揚黨內民主」、「帶頭維護班子團結」。中國共產黨中央委員會主辦的機關刊《求是》同一時間發表中共中央總書記習近平文章「深入推進黨的自我革命」，強調「刀刃向內的勇氣」。

今年初，二十屆中央紀委四次全會落幕後，軍報刊文稱，習主席在會議上發表的講話在全軍引起熱烈反響。廣大官兵表示，要始終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰。

軍報又刊發評論員文章稱，人民軍隊不容腐敗，威武文明之師不容玷污。新時代政治建軍方略，明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。

相關字詞﹕火箭軍 魏鳳和 解放軍 反腐

上 / 下一篇新聞