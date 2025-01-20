軍工航天系反腐 軍報：愈有力愈有戰鬥力

習文章強調「刀刃向內的勇氣」

除了高舉反腐大旗，自中央軍委委員苗華去年11月底落馬，《解放軍報》還連續發表四篇系列文章，副標題分別為「帶頭堅持黨性原則」、「帶頭堅持集體領導」、「帶頭發揚黨內民主」、「帶頭維護班子團結」。中國共產黨中央委員會主辦的機關刊《求是》同一時間發表中共中央總書記習近平文章「深入推進黨的自我革命」，強調「刀刃向內的勇氣」。

今年初，二十屆中央紀委四次全會落幕後，軍報刊文稱，習主席在會議上發表的講話在全軍引起熱烈反響。廣大官兵表示，要始終保持反腐敗永遠在路上的堅韌執著，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打好這場攻堅戰、持久戰、總體戰。

軍報又刊發評論員文章稱，人民軍隊不容腐敗，威武文明之師不容玷污。新時代政治建軍方略，明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。