火箭專家郝照平「殲20之父」楊偉免職 航空工業正副總經理換人惹揣測

中國最年輕飛機總設計師楊偉屢獲殊榮

被譽為「殲20之父」的楊偉1963年5月生於北京，籍貫四川資中。楊偉年輕時曾是一名「神童」，15歲獲西安工業大學空氣動力學專業破格錄取，22歲研究生畢業即前往當時的中國航空工業第一集團公司成都飛機設計研究所參與殲10研發，1996年成功研發出國產數字式電傳飛控系統。

楊偉在38歲成為中國最年輕的飛機總設計師，之後帶領成都飛機設計研究所製造出殲20，長年參與戰機設計研發，先後打造多款國產戰機，從中國第一款自主研發的第三代戰機殲10系列，到中國、巴基斯坦聯合開發的「梟龍」系列，再到第五代戰機殲20，30多年職業生涯中見證了國產戰機從第二代到第五代的跨越。楊偉因此獲得多項殊榮，包括國家科技進步特等獎、國家管理創新一等獎、國防科技進步獎、國防科技工業傑出人才獎等，以及巴基斯坦「卓越之星」國家榮譽勳章。楊偉2017年當選中國科學院院士、中共十九屆中央候補委員，2018年升任中國航空工業集團副總經理。

未滿57歲郝照平未到退休年齡

不再擔任中國航空工業集團有限公司董事、總經理、黨組副書記的郝照平，1968年7月生於陝西洛南，1991年從國防科技大學飛行器結構與強度專業畢業後，加入中國航天工業總公司第一研究院、即現在的中國運載火箭技術研究院，取得導彈設計碩士學位，繼續在火箭研究院任職，一路晉升至院長，並在2022年獲任命為中國航天工業集團總經理。

據國資委旗下雜誌《國資報告》，中國航空工業集團是副部級單位，其董事長、黨委（黨組）書記、總經理相當於副部級幹部，退休年齡可視乎情况延長至63歲。今年將滿62歲的楊偉已達到符合規定的退休年齡；未滿57歲的郝照平尚未到內地官場慣例的退休年齡。

郝照平及楊偉的職務調整，備受輿論關注。因郝與火箭軍系統的關係，以及楊所在的武器裝備系統的背景，令外界多有聯想。目前，官方尚未披露二人免職原因；外界則多揣測與軍工系統反腐有關。

自2003年始，肇始於火箭軍的軍中反腐，涉及火箭軍、中央軍事委員會裝備發展部、航天軍工企業和軍工研發相關高校等多部門。除了一眾已官宣落馬的官員（見表），目前，另有多名軍工、航天領域的官員久未露面，被外界懷疑受查。

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