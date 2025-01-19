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「麻藥不睡血壓不降」 滬政協指集採藥低質

【明報專訊】中國醫藥集中採購（集採）價格近期大幅降低，與此同時，民眾對國產仿製藥品質量的質疑聲浪也上升。近日上海市兩會舉行期間，當地醫療界政協委員提出，國家集採的某些藥物藥效不穩，有「麻藥不睡、血壓不降、瀉藥不瀉」的現象，呼籲保障患者獲取原研藥（過了專利期、由原生產商生產的藥品）的權利。

據財新網報道，20名上海政協委員聯名提案提及上述問題。聯署者多來自醫療衛生界，不乏名醫，包括仁濟醫院黨委書記鄭軍華，瑞金醫院黨委書記、副院長胡偉國等。

提案主筆人、瑞金醫院普通外科主任鄭民華是上海政協常委，他表示自己父親長期高血壓，以前一直使用原研藥，但最近社區醫院給父親換藥，「血壓一下子到180，他（父親）要我到醫院幫他開以前的藥」。他發現國產藥吃一粒（按說明書指定）降不下來血壓，需服兩粒。

集採國產仿製藥價低至幾仙

中國政府近年以集採國家藥品的方式管理仿製藥。在上月的第十輪藥品集採，許多藥的降價幅度超出預期，不少藥的單片價格僅幾角（人民幣，下同）幾分錢。同時，沒有一間原研藥企中選。

「在國家藥品集採的背景下，價格確實壓低了，對（降低）醫保和老百姓的負擔也是起了很大的作用。」鄭民華接受上海傳媒訪問時指出，部分藥物質量不穩定，「老百姓或者我們醫院醫生的感受，就是抗生素過敏、血壓不降、麻醉藥病人不睡、腸道準備的瀉藥不瀉或者量不夠（的問題）。」

在網絡上，不乏對進口藥退出公立醫院的擔憂。有人表示，醫生也經常勸病人出去買藥，不要用醫保的藥，因效果不佳。「說好的人民至上，生命至上呢，最後還是社保省錢至上。」

國家醫保局：若存質量問題即解約

針對問題，國家醫保局致函上海醫保局，稱高度重視集採中選藥品質量，請進一步了解臨牀一線專家反映的情况，責成相關企業回應；確實存在質量問題的，及時解除採購協議。國家醫保局並表示，歡迎廣大醫務人員當好藥品價格和質量問題的「吹哨人」。

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