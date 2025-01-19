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分析：中美亟欲溝通 習特料上半年會面

【明報專訊】國家主席習近平前日與即將就任美國總統的特朗普通電話，多方分析均認為，中美都有迫切溝通意願，特朗普與習近平可能很快會把面對面會談提上日程。

有官方背景的時政微信公眾號「牛彈琴」昨日發文提到，此次習特通話，內容相當積極，「積極到多少有些讓人驚喜」，尤其是特朗普，更表達迫切見面的期望。文章提到，是特朗普打這次通話，談到領導人之間交情，說「期待盡快與習主席見面」。

美國之音報道則分析，預期習、特兩人很快擇機面對面會晤。今年11月在南非舉行的二十國集團（G20）峰會和韓國慶州舉行的APEC峰會，都是兩人會晤的契機。

典禮場地縮 韓國瑜沒得出席

亦有專家認為，習特會很可能會在近期登場。曾在白宮擔任中國事務高階顧問的韋德寧（Dennis Wilder）指出，習近平可能今年上半年就與特朗普會晤。「我認為兩人都渴望再次見面。他們之前在海湖莊園和北京見面時似乎就產生了某種默契」。

特朗普的就職典禮20日（周日）舉行，國家副主席韓正將赴美出席。韋德寧認為，韓正這次出訪華盛頓，也是北京爭取與新政府內閣互動的機會。由於將出現嚴寒天氣，此次就職典禮改在室內舉行。台灣立法院長韓國瑜原本率代表團參加，由於新場地狹小，台灣外交部昨表示，代表團將無法參加典禮。

不過代表團仍決定照規劃如期出發，韓國瑜昨在台北機場啟程前表示，代表團會秉持熱情信念前往，代表2300萬台灣民眾，向美國新總統及執政團隊致以最高祝福。

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