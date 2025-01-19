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福建平潭吸台客 研學派錢景區免票

【明報專訊】大陸文旅部近日宣布將恢復福建、上海團客到台灣旅遊，距台灣島最近的福建平潭，前天深夜加碼公布「關於促進兩岸團隊遊的七條措施」，包含鼓勵台灣青年到平潭研學旅遊、台灣導遊在平潭執業，當地國有景區更對台胞免票。

「措施」共7條，即日起實施至2026年，包含鼓勵大陸旅行社組織區外遊客到台旅遊、鼓勵組織台灣遊客到平潭旅遊、鼓勵組織台灣青少年到平潭研學旅遊、鼓勵台灣導遊在平潭執業、鼓勵支持台灣綜合旅行業在平潭設立旅行社、推動兩岸客運直航航線復航，以及平潭國有景區對台胞免票。

台導遊執業滿2月拿5萬補貼

此外還有補助措施，旅社組織區外遊客到台灣旅遊，在平潭住宿每人次享120元（人民幣，下同）補貼；組織台客到平潭旅遊，住宿2晚以上且每年達一定規模，每人次可享250元、300元補貼；組織台灣青少年來研學，補貼可疊加。台灣導遊培訓合格後在平潭執業，年度帶團滿30天、45天、60天，一次性給予2萬元、3萬元、5萬元。

央視「台海之聲」昨發文強調「善意需要堆疊」，促民進黨當局盡早解除「禁團令」，讓兩岸關係重回和平發展正確軌道。針對陸委會前日稱具體實施尚待陸方公布具體作法，台旅行業者擔心政府無心配合，呼籲當局解除禁團令及開放更多航點。據《聯合報》報道，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，「我方應該趁對方有善意時，更善意的回應」，指赴陸旅遊禁團令現已有名無實，「就該解除」；上海及福建往返台灣機位都已八成滿，籲開放更多航點做好準備。

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