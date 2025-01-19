寄養酒店歎年夜飯 毛孩過節帶動消費

《證券日報》報道，深圳龍崗區一間寵物服務店，新春期間為寵物提供酒店式寄養，有「標準間」、「陽光房」、「舒適房」和「豪華別墅」等多種選擇。該店負責人稱，很多客戶提前一個月就訂好寄養空間。

有店家表示，平時68元（人民幣，下同）一日的寵物寄養，農曆年期間漲價到138元，服務包括每日幫寵物消毒清潔、加糧加水。一些店舖的寄養服務亦包括每天分享寵物活動短片、每天遛狗兩次、提供免費尿墊等項目，有的還提供上門餵養。

「北青網」報道，蘭州一間餐廳推出寵物年夜飯，把寵物食材做成餃子、糖葫蘆、飯糰等造型，查詢者遠至青海、陝西。食材除了常見的雞、鴨、牛、魚肉，還有馬肉、鹿肉、鴕鳥肉和各種蔬菜，甚至配搭一些營養素。寵物洗澡美容市場也迎來一年中最繁忙時期，付費為寵物拍攝過年寫真亦逐漸普及。

去年犬貓消費市場3002億元

目前內地「毛孩」成為擴內需、促消費的新生力量。中國畜牧業協會寵物產業分會發布的《2025年中國寵物行業白皮書》顯示，去年國內城鎮（犬貓）消費市場規模按年增長7.5%，達3002億元。