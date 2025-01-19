少派利市減酒席 多地倡節儉過年 學者稱難定義「陋習」 籲重宣導勿亂禁

廣西百色籲壓歲錢限20元 減民眾負擔

儘管促消費、振經濟是最新國策，不過延續逾10年的「節儉過年」宣傳同步擴大。其中，廣西一項削減利市錢的倡議引起討論。百色市委宣傳部、市文明辦日前聯合印發《百色市開展「遏制攀比壓歲錢 移風易俗過大年」倡議活動方案》，希望民眾少發壓歲錢，發不超過20元的小額壓歲錢。

《工人日報》刊文表示，近年各地相關部門大力推進移風易俗，規範婚喪嫁娶，降低「份子錢」（禮金），狠煞高額彩禮等不良之風，取得良好實效，有效減輕民眾經濟負擔；各地各部門也應像對待份子錢一樣，為壓歲錢「減負」，加強宣傳教育，讓壓歲錢回歸祝福本義。

倡議獲不少迴響，新浪微博許多網民留言回應，「廣東已經這樣的，20塊是很重要的感情了」、「什麼時候全國都採用這形式，年輕人就更願意回老家了」、「就應該這樣，回家過個年，一個月工資都沒了」。當然，也有網民認為公權不應管個人意願，「我願意多給，管得着嗎！」批評相關部門「是不是有點不幹正事？」

除紅白事不辦宴 祝壽亦屬「無事酒」

多地也倡議抵制過年「濫辦酒席」。四川古藺縣本月9日發出倡議，抵制除婚喪嫁娶以外的「無事酒」辦理；湖北咸豐縣將喬遷、祝壽、滿月、參軍酒席列為「無事酒」，提倡不辦；江西安義也在今年移風易俗倡議書提到「除婚事、喪事等人生重大事宜外，慶生、升學、就業、參軍、喬遷等其他事宜一律不辦宴、不請客」。

浙江省文明辦前日通過官方微信公眾號發出《文明過大年倡議書》，號召民眾放下手機，一同分擔家務，共進年夜飯；每餐適量，餐餐「光盤」。河南官方「大河網」評論，強調勤儉節約並不等於降低了生活品位，「只要富有創意，節儉過年同樣可以給我們帶來無限快樂」。

中國人民大學社會學院教授陳那波對《人民日報》表示，家風建設、社會風俗的建設是中國社會建設的重要內容，「這些倡議不失為一種踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華民族優良傳統的探索」；但在當前的基層治理中，還需要更多的有效措施和創新方法。

陳那波說，每個人們廣泛接受的風俗習慣，都經過長時間社會選擇過程，都承擔一定社會功能，不能簡單地就定義為「陋習」一禁了之；其次，「移風易俗」工作應該要先做充分的調研，對於確需「移」和「易」的，需要有合適的替代選項，以宣導為主，相信群眾的判斷力，出於避責思維的封禁措施往往效果適得其反。

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