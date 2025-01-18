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北京聞風：小紅書為中美溝通打開換氣閥門 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】內地社交軟件小紅書本周被大批自稱「TikTok難民」的美國TikTok用戶「佔領」。截至周五，小紅書仍踞美國蘋果應用商城免費下載榜首。

內地學者稱，此現象已跨越媒介傳播與跨文化交流，一方面顯示中美在「非政治化」議題的交流仍存積極變量，另一方面中美圍繞科技領域的安全化政治化趨勢難止。

據美媒報道，小紅書上突然出現的美國用戶主要動機是借此表達對TikTok禁令的不滿。但這一具有政治色彩的行為，並未影響中美用戶的積極活動。

浙江大學國際傳播研究中心主任吳飛分析，中國軟件出海是近年的趨勢，受兩國關係影響，TikTok禁令為此蒙影。他認為，通過小紅書，現在中美用戶自發創造一個交流溝通的特殊空間。

正方看好中美交流 反方憂滲透

當內地網民因中美用戶活躍的時差而戲稱小紅書是「早C晚A」（白天多為中國用戶，晚上多為美國用戶）時，對此的延伸議論不止，並大致分為兩派。樂觀者認為這一現象體現出中美民間友好交流仍有基礎，也顯示出中國科技產品的吸引力與生命力；悲觀者則認為現象恐難持續，並提醒民眾警惕美國不良文化滲透。

吳飛認為，這一方面源於社交媒體在意識形態領域的外溢效應，另一方面則是不甚樂觀的中美關係所致。

觀察人士認為，事件走向並不會影響美國用戶對小紅書的熱情，兩國用戶的良性互動，會篩選並留下一些美國用戶，形成一條相互了解的新管道。不過，橫亙在中美交流之間的無形之牆一時仍難以消除。

有報道稱，拜登政府將不會強制執行於19日生效的TikTok禁令，並將相關工作交與即將上任的特朗普政府處理。另有消息稱，特朗普正考慮上任後暫停執行TikTok禁令60至90天。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲表示，特朗普治下，美國針對中國科技產品的禁令預計不會鬆緩。新節點上，此次事件也在考驗中美原有溝通管道，同時為不大「透氣」的中美溝通打開「換氣閥門」。

拜登政府近日宣布，將進一步收緊對人工智能晶片和技術的出口限制，尋求以更多辦法限制中國獲取先進人工智能晶片和技術。高凌雲稱，特朗普政府對華科技打壓將繼續加力。拜登政府「大度地」將TikTok禁令交給繼任者決定，實際是將壓力轉移出去，中美溝通的穩定再次面臨美國兩黨爭鬥下被犧牲的危機。

中美民眾彼此走近 兩國應樂見

高凌雲稱，兩國的核心問題預計短期仍保持模糊共識的狀態。即使是充滿不確定性的特朗普，也不會置中美穩定於不顧。無論眼下出於何種考量，美國民眾能主動使用中國的科技應用，本身就是對美國遏華政策的消解。

受訪學者稱，中國在謹慎對待之餘，更可把握機會創造有利破局因素。對於非政治議題的政治化，需要一次有默契的暫停。中美民眾無視物理距離彼此走近，對於兩國來說均應是樂見之事。

文：鍾鳴九

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