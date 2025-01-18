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生育頹勢未止 全國去年人口減139萬 954萬人出生 專家：理應逾千萬

【明報專訊】國家統計局昨日公布最新各項人口數據。2024年末，全國人口14億828萬人，比上年末減少139萬人；出生人口為954萬人，死亡人口1093萬人，人口自然增長率為-0.99‰。

人口經濟學家梁建章對此分析，如果生育率變化的趨勢不變，考慮到因新冠疫情推遲的生育得以補償的效應以及龍年生肖偏好，2024年出生人口應該超過1000萬，但實際僅為954萬人，意味着生育率的下滑在進一步加速。

指無法逆轉或傷國力

按照1952到2023年新生人口的統計，龍年平均比兔年多生6.4%，而實際去年的龍年只比前年多生了5.8%，反映了生育率長期下降的趨勢並沒有得到扭轉。

目前，中國出生人口佔世界比例不到7%，但老年人口佔世界比例超過25%。嚴重少子化會加重人口老齡化程度，工作人口相對於需要撫養的老年人口不斷減少，將導致整個社會的養老成本和稅收增加。梁建章認為，如果中國人口的相對頹勢無法逆轉，中國包括軍事力量在內的整體國力和國際影響力也會下降，可能將讓中國面臨嚴重的地緣政治和安全挑戰。

青年失業率連降4月

另外，國家統計局數據也顯示，2024年全國城鎮調查失業率為5.1%，按年下降0.1個百分點。2024年7月以後，隨着畢業季結束，青年群體就業壓力有所緩解，12月份不包含在校生的16至24歲勞動力城鎮調查失業率比上個月下降0.4個百分點，連續4個月保持下降。

2024年，服務業就業人數增加700多萬人，批發零售、住宿餐飲、信息傳輸、租賃和商務服務等行業的就業人數增加較多。

明報記者

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