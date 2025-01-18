專家：破例出席就職禮 兩國關係釋積極務實信號

這是首次中國最高領導人特別代表去參加美國總統的就職典禮，當然也是首次中國國家主席被邀請參加美國總統的就職典禮。朱鋒指出，韓正作為國家副主席，以國家主席的特別代表身分去參加典禮，一方面是表達了中國高層現在對中美關係的積極態度，北京就特朗普上台發出明確信息，即歡迎特朗普上台以後，中美關係的發展總體要「繼續推進雙方溝通交流」。

第二個是務實，就職典禮是美國新任總統上台的一個重大政治事件，不是雙邊外交或者多國外交的場合。所以習近平工作繁忙，派特別代表去，相信美方也可以理解；但是中國對首腦外交也非常重視，也是北京一直在向美國傳遞的非常重要的聲音。

稱彭斯未覺生涯結束 訪台牟利

針對美國前副總統彭斯到台灣，朱鋒指出，確實也反映了現在共和黨在對台政策上，要繼續美國對台灣所謂「人權自由」的關注。不過彭斯的「親台」色彩明確，另一方面他此行最重要的還是基於個人政治利益考慮，他並不覺得自己的政治生涯已就此結束，就是要通過竄訪台灣撈取政治資本。彭斯現在可能還在謀劃競選共和黨的下一任總統候選人。

明報記者