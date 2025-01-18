習特通話達共識 中美友好保持溝通 建元首戰略溝通渠道 韓正將赴美出席總統就職禮

在電話中，習近平祝賀特朗普再次當選美國總統，稱「我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始」，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。

習：願新起點推動關係大進展

特：珍視兩人偉大關係盼見面

習近平強調中美可以成為伙伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界；作為兩個國情不同的大國，中美之間難免有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。

習近平重申台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理；中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是兩國的選擇。

新華社引述特朗普稱，感謝習近平的祝賀，表示「很珍視同習主席的偉大關係」，希望繼續保持對話溝通，期待盡快同習近平見面。特朗普說，美中是當今世界最重要國家，應保持長久友好，共同維護世界和平。

中國外交部發言人昨宣布國家副主席韓正出席特朗普就職典禮一事時表示，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。願同美新政府加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展，走出一條新時期中美正確相處之道。

在此之前，中國派駐美大使代表出席美國總統就職典禮。美國之音引述清華大學國際安全與戰略中心高級研究員周波表示，中國沒有讓國家主席出席其他國家元首就職典禮的既定傳統，派副主席出席是「最好的選擇」，「這體現了北京對特朗普的的善意」。美國賓州巴克內爾大學中國外交政策專家朱志群亦表示，韓正的華盛頓之行不期待有任何具體成果，但北京的舉動仍可為特朗普政府領導下的美中關係「奠定良好的基礎」。

習促慎處台問題 彭斯同步訪台

另一邊廂，美國前副總統彭斯偕夫人抵達台灣訪問，昨進入台北總統府與賴清德會晤。北京對於彭斯此次港、台之行未見高調反擊，亦被視為中美關係和緩的表現。中央社報道，彭斯在與賴清德會見時表示，對北京在台海及印太區域日益增強的挑釁行為，美國人民也深切關注，他將持續為強健的美台關係發聲。

彭斯昨稍早在台北的一場論壇上表示，美國不會拋棄太平洋地區的盟友，並呼籲即將上任的特朗普特政府重申為台灣提供防衛能力的承諾。台灣《商業周刊》指出，立場反共親台的彭斯雖然4年前與特朗普鬧翻，但仍代表了共和黨內相當一部分聲音，此行有安撫用意。

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