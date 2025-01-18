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滬閩團客遊擬恢復 台：尚待陸落實

【明報專訊】大陸文化和旅遊部昨公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊；國台辦隨即跟進表示，有關舉措順應了台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，國台辦對此積極支持，樂見其成。台灣陸委會回應稱歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施尚待陸方公布具體作法。

酒店股漲停 學者料陸客返疫前30%

受有關消息刺激，台灣觀光股昨大漲，多檔旅行社、酒店股漲停，航空股也高飛，觀光類股指數漲幅達3.5%。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰評估，若順利推行，2025年陸客人數有機會到80萬人次，約為疫情前的30%。台灣優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，若能落實，對台灣旅行業是好消息，可以安心過年。

陸委會稱，希望儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。台灣觀光署表示，恢復兩岸雙向對等觀光旅遊是政府既定政策，歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變。

中央社昨報道，有上海民眾表示，恢復旅遊是好事，但感覺障礙不會這麼快就消除。中新社引述驢媽媽（福州）國際旅行社副總經理周妤清表示，昨日就有遊客來諮詢赴台團隊遊的信息。

國台辦促民進黨撤「禁團令」

大陸文旅部提到，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接。國台辦發言人陳斌華表示，希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，盡早解除「禁團令」，取消島內民眾到大陸的旅遊警示。新華社也發表評論，批評民進黨當局拿旅遊產業作為「政治的祭旗」，為兩岸旅遊潑上一盆盆冷水，是害怕兩岸同胞走近走親。

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