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中泰拘12「賣豬仔」疑犯 公安部：王星遭轉手3次

【明報專訊】中國公安部昨通報泰緬「賣豬仔」系列案進展，稱循線挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團，中泰警方已聯手捉獲12名境內外疑犯，正在緝捕其他疑犯；公開求助的演員王星、模特楊澤琪等6人均獲救脫困回國，其中王星至少遭販賣3次。

返京楊澤琪指甲發黑「鬥爭受傷」

公安部刑偵局在新浪微博發布新聞稿稱，經調查，王某（王星）上月29日在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。本月3日凌晨，王星抵達曼谷機場後，乘坐「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」、「凱旋」等多個電騙園區。

調查發現，藏匿於妙瓦底的跨境人口販運集團自2024年12月以來，在大量微信群中發布招聘演員、模特、劇組工作人員等虛假信息，通過為有意向人員購買機票、預訂酒店、安排車輛等方式，將其誘騙至泰國境內後，再轉運至妙瓦底，販賣給各電騙園區。

公安部稱，近期網上多宗相關人員境外失聯、被困案件均與該犯罪集團有關；經工作，王某、孫某強、楊某琪、吳某琪、許某寧、林某玲等人已獲救回國。對比家屬求救資料，上述6人分別是31歲演員王星、21歲燈光師孫×強、24歲模特楊澤琪、21歲女遊客吳嘉琪、26歲醫美業者許好寧及其29歲朋友林美玲。

其中最後獲救的是楊澤琪，他上月20日在泰緬邊境失聯，於前日獲釋，昨凌晨返抵北京機場第一時間在社交平台發短片報平安。短片顯示楊澤琪拇指指甲發黑，他回覆是「鬥爭的時候受的傷」。

公安部稱，針對近期境外失聯、被困人員家屬發布的求助信息，公安部已部署各地公安機關全面摸排梳理線索，及時開展偵查調查工作，全力協調有關部門盡快查找解救失聯、被困人員。公安機關將繼續保持對跨境電信網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，緊盯不放、窮追不捨，深入推進專項打擊行動，加大國際執法合作力度，全力搗毀境外電詐窩點，全力緝捕犯罪集團「金主」、骨幹，全力協調解救被困人員。

逾1700人登記「星星回家計劃」

一份「星星回家計劃」求救信息文檔顯示，目前超過1700名受害者的家屬登記求助。

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