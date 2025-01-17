駐京周記：美國網民湧小紅書 中美民間交流新台階

最近打開小紅書，最大的感受除了各類英文交流貼大增，還有很多「賽博難民」在交「cat tax」（貓稅）。一時間，小紅書彷彿變成了大型英文考試和萌寵交流現場。

面對美國封禁Tik Tok風波，近期大量自稱「TikTok難民」的美國網民轉投至小紅書。

貓圖打招呼 「繳貓稅」流傳

最開始，有國外的新用戶入駐小紅書時曬出了自己的寵物貓，中國網民會在他們的評論區附上一張「貓稅收取確認書」，上面寫了「已成功繳納貓稅，此帳號現已獲得繼續在本平台活動的許可」。於是這種輕鬆的打招呼模式，很快傳播開來，不少小紅書用戶稱小紅書需要「交貓稅才能入駐」，因此眾多國外網民紛紛曬出自己的貓咪照片交「貓稅」。

截至發稿前，小紅書上「貓稅」的詞條瀏覽量已經達到1400萬，互動增量超過50萬。

雙方討論生活習慣物價水平

除了「貓稅」，很多美國用戶也開始和中國網民「對齊顆粒度」，討論彼此生活習慣和物價水平。有美國用戶震驚於中國的物價和醫療水平，許多中國用戶從交流中得知了「美國高薪刷盤子」話題是個騙局，還有一些中國學生上載自己英文功課請求美國人幫寫。中美兩國民間交流在此刻達到了驚人的和諧。

至於為什麼是「小紅書」，而不是Tik Tok的中文版「抖音」？是因為中文版抖音的註冊條件更為嚴格，一般需要用中國身分證進行實名驗證，而且大部分國家和地區的App store都不支持下載抖音。

有憂如Tik Tok遭禁

儘管小紅書迎來了第一波「潑天流量」，但能否承接得住，仍舊是一個問題。從社交環境來看，小紅書仍是主要面向中文瀏覽習慣的用戶，沒有翻譯功能。而小紅書話題偏向內容討論，對於外語用戶來說有天然的語言屏障。

面對大量英語人湧入，小紅書也宣布緊急招聘英文內容審核員，以進一步壯大其內容審核團隊，要求英文水平是內地大學英語六級分數425分以上。不過很多人也在擔心，「國際化」後的小紅書，會不會也成為第二個被封禁的Tik Tok。

駐京記者 王佩凡