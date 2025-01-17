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美增25華企入實體清單 涵算能科技、智譜AI

【明報專訊】美國商務部周三（15日）宣布，新增25間中國企業與2間新加坡公司列入實體清單，包括涉將台積電晶片供應給華為的中國晶片商算能科技（Sophgo）；同時，基於與人工智能（AI）和數據科學有關的國家安全關切，將對某些生物技術設備實施新的出口管制。

路透社報道，被列入實體清單的除了算能科技，還有阿里及騰訊投資的大語言模型開發初創公司智譜AI。智譜AI被指通過先進AI研究推動中國軍事現代化。美國提高了對企業的盡職調查要求，以便防止在現有的限制情况下，半導體技術仍被轉移到中國。智譜AI周四（16日）回應時批評，美國政府的決定缺乏事實依據；公司已掌握大型語言模型的核心技術，被列入實體清單對公司營運不會有實質影響。

收緊半導體、生物技術設備出口

美國商務部同日收緊可用於AI的半導體出口規則。美國早先的規定旨在阻止中國獲取可用於軍事的晶片，新的規定增加了對尋求出口某些晶片的晶片廠與封裝公司的新管制，將包括可用於AI的14或16納米晶片。

美國商務部另將對某些生物技術設備實施新的出口管制，向中國等國家輸出技術前必須獲得許可證。該部門警告，中國可能使用生物技術設備的技術增強其軍事能力，並透過使用人工智能幫助設計新武器，相關技術有很多應用，包括用於人類表現增強、腦機接口、仿生合成材料，甚至生物武器。

中國外交部發言人郭嘉昆昨稱，針對近期拜登政府密集出台涉華經貿科技限制舉措，中方已向美方提出嚴正交涉。美方泛化國家安全概念，動輒揮舞制裁大棒，是典型經濟脅迫和霸道霸凌，中方對此強烈不滿，堅決反對，任何霸凌脅迫都動搖不了中國自立自強的決心。

相關字詞﹕中美科技戰 晶片

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