法院檢察院報告：2124人涉緬北電騙在粵起訴

2023年9月以來，針對緬甸北部地區聚集涉中國電訊網絡詐騙犯罪的問題，公安部部署推進邊境執法合作，至2024年底，中國公安機關累計抓獲5.3萬餘名中國籍涉電騙疑犯中，有3000餘人由廣東司法機關查辦。

高等法院和檢察院報告均將維護國家安全和社會穩定放在首要位置。針對珠海車撞人案件，報告稱從嚴從快懲治極端惡性犯罪能有利震懾犯罪。維護營商環境方面，人大今年將制定《促進民營經濟高質量發展條例》；檢察院今年將加強對涉企刑事掛案、異地趨理性執法等問題的監督。

粵首認可及執行港法院判決

廣東高院院長張海波作報告時還表示，廣東去年審結涉港澳民商事案件1.35萬件，約佔全國三分之二；首次認可、執行香港法院判決。廣東檢察院院長馮鍵表示，去年辦理涉港澳刑事案件699件；獲批准在深圳成立國家檢察官學院粵港澳大灣區分院。廣東檢察院今年將加強與港澳執法司法機關交流合作。