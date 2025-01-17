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廣東2024年GDP增幅不達標 CPI零增長 回應失速 粵人代：增長3.5%含金量高

【明報專訊】中國經濟龍頭廣東省的發展被指「失速」，包括地區生產總值（GDP）不達標，固定資產投資、地方預算收入負增長，居民消費價格（CPI）零增長等等情况引發關注。昨日有廣東人大代表對本報表示，2024年廣東GDP預期3.5%左右的增速「含金量」很高。來自清遠農村的代表張靜華直言好的政策非常重要，現在機會比以前多，「只要肯幹總有收穫」。

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廣東省第十四屆人大三次會議周三開幕，政府工作報告並未提及具體GDP增幅數據，引發外界猜測。昨日會議議程包括分組審查廣東2024年國民經濟和社會發展計劃執行情况與2025年計劃草案的報告及2025年國民經濟和社會發展計劃，審查廣東2024年預算執行情况和2025年預算草案的報告及2025年預算草案等。

廣東人大代表張大林離開會場時，回應了廣東2024年GDP「不達標」情况的看法。廣東2024年度GDP預期目標為5%，而最新預計2024年GDP增速為3.5%。「3.5%的含金量很高。」張大林認為不能只看數據，身為廣東豐樂集團董事長的他強調，「有很多是高質量發展」。有分析人士計算，廣東去年GDP約為14.04萬億元（人民幣，下同）。

這是廣東連續第二年未能實現增長目標。廣東省長王偉中在開幕式當天也提到，外部環境變化帶來的不利影響加深，廣東經濟外向度高，受到的衝擊尤為直接，有效需求不足，部分企業經營困難，房地產市場還處於調整過程中。

經濟不景 預算收入較目標低5.3百分點

經濟不景氣、企業經營困難直接影響地方財政，「南方財經」報道，2024年廣東地方一般公共預算收入下降2.3%，比年度目標低5.3個百分點。廣東人大公開資訊顯示，2025年全省一般公共預算收入13939.27億元，增長3%；支出18135.9億元，增長1%。相差近4200億元。

《聯合早報》報道，廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出，廣東許多傳統產業仍深受房地產市場低迷的影響，尤其是佛山等地；一些關鍵行業，如廣州的汽車產業，未能及時進一步轉型升級，導致競爭力下滑。

房地產兩位數降幅影響

固定資產投資料減4.5%

2024年，廣東固定資產投資預計下降4.5%，等於比年度目標（增4%）低了8.5個百分點，主要受房地產兩位數降幅的開發投資影響。國家統計局日前也報告，2024年全年，廣東CPI與上年同期持平。

此外，廣東社會消費品零售總額據悉預計增長不足1%，而年度目標為增長6%，主要原因是城鎮消費低迷，汽車消費下降。

當局認為，2025年必須實行更積極的財政政策。廣東來年有多項基建開建，年度投資計劃約3000億元，包括有湛江至海口高鐵、廣州新機場、台山核電三四號機組等新開工項目。

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