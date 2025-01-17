王星事件後遊客棄泰赴海南 泰料中國客續增 王毅促泰緬嚴打電騙

「第一財經」報道，旅行分析公司ForwardKeys數據顯示，上周末中國至泰國機票退訂量猛增155%；目前飛泰國的機票較王星事件前約下降一、兩千元（人民幣，下同），「春節期間甚至比一個月前更便宜」。

機票價格翻倍 超豪度假酒店房爆滿

同樣作為避寒勝地，中國海南、西南地區機票預訂量有較明顯的增幅。春運期間，南方航空在海口、三亞航線增加航班約600班次；海航將重點圍繞海南來往北京、天津、哈爾濱等航點，計劃新增加班1500餘班。「藍鯨新聞」稱農曆新年期間，北京、上海飛三亞機票價格，分別約5000元、3000元左右，相比去年12月份的價格上漲約2倍。

目前三亞大部分酒店已出現房型被訂光情况，​海棠灣的地標亞特蘭蒂斯酒店在春節期間，以往1988元的低價房型早不見蹤影，特大雙牀海景房、海洋主題親子房等房型均已訂完。「三亞春節期間22萬一晚酒店被訂光」話題更衝上熱搜。

三亞旅遊酒店行業協會昨發公告，指協會近200會員酒店春節預訂率與去年持平，強調嚴格遵循政府文件要求執行房價報備，「均不會超過近兩年同期」。至於所謂被搶完的「22萬一晚」酒店房，是陵水縣某奢華度假酒店的別墅房，有關情况不能作為一般銷情參考。

另邊廂，泰國副總理兼交通部長素里亞昨表示，1月24日至2月2日預計有77萬人次中國遊客入境，較去年同期增長22.6%。他強調遊客安全的重要性，承諾將增加機場工作人員數量。中國外長王毅昨在京會見東盟10國駐華使節時表示，近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，希望相關國家負起責任，採取強有力措施；中方願同東盟國家加強雙多邊執法安全合作，為各國人民安心往來提供安全環境。