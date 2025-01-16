滬樂高樂園今夏開 試業期每日最多5000人

滬兩會：科創城續升級 推鐵路發展

據「上觀新聞」報道，在《報告》中，提及持續推動上海南北轉型，強化南大智慧城、吳淞創新城、灣區科創城等重點轉型區域功能升級，推進19號線、南楓線等軌道交通線建設，推動樂高樂園度假區開園運營。

上海樂高樂園度假區位於上海市金山區楓涇鎮，是全球最大的樂高樂園之一，佔地面積達31.8萬平方米。去年11月，上海樂高樂園度假區正式宣布將於2025年夏季開園。

「澎湃新聞」引述上海市金山區文旅局黨組書記、局長王民民表示，今年夏天樂高樂園就要開園了，「我們所說的夏天，一般指的就是6、7、8三個月」。據王民民介紹，上海樂高樂園將在開園初期進行試運營，每天接待遊客2000到5000人，隨後再逐步放開人數限制。

滬旅業：捉「韓潮」機遇 添外語導遊

另外，對於近期有大量韓國遊客入境上海遊玩，上海市人大代表、上海春秋國際旅行社（集團）有限公司董事及副總經理周衛紅表示，韓國遊客入境遊這波流量要高質量接住。周衛紅認為，上海入境旅遊的高質量發展正面臨一個突出矛盾：入境旅遊恢復迅速，但滿足市場發展的優秀入境導遊人才缺口巨大。目前，入境導遊，尤其是小語種導遊急需補充。