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採訪手記：外部環境不利加劇 粵省長：須採針對措施

【明報專訊】廣東省長王偉中昨天上午在宣讀《政府工作報告》時表示，外部環境變化帶來的不利影響加深，廣東經濟外向度高，受到外部環境衝擊尤為直接，要在發展外貿的同時大力吸引外商投資。回顧2024年工作的最後，王偉中說：「我們必須正視這些問題，切實採取針對性措施予以解決。」

同日下午的記者會以新質生產力為主題，廣東省商務廳廳長張勁松卻成為提問環節最忙碌的官員，發言次數超過同坐台上的廣東省發改委、科技廳、工信廳和農業農村廳主官。

商務廳長收最多問題 提問超時

記者會主持人盡量滿足各路媒體的踴躍提問，記者會持續近兩小時超出預期。本報記者得到記者會主持人注意之前，先被來自廣東省政府新聞辦的大會媒體聯絡人發現，對方發來信息了解記者提問內容。記者會結束後，有行家透露，記者的問題要經聯絡人提交才有望得到現場回應，原來是未及時排隊之過。

記者只好拜託該聯絡人代為解答：廣東是否為今年的吸收外資直接投資設定具體目標？對方表示，當局按慣例不會設指標。

廣東省2024年前11個月吸收外商直接投資總額為963.7億元（人民幣，下同），較2023年同期的1498.2億元下降35%；2022年同期為1654.9億元，2021年同期則是1670.0億元。

相關字詞﹕工作報告 廣東省 採訪手記

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