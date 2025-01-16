讚琴澳制度 廣東兩會：首推灣區一體 列12重點任務 支持商企「拼船出海」

明報中國組

《報告》提到，橫琴合作區實現封關運行是「琴澳一體化」關鍵一步。艾學峰表示，合作區率先實施「分線管理」政策，持續推動通關監管、跨境金融管理、市場准入等制度創新；利用珠海經濟特區立法權，在便利跨境執業、化解商事糾紛等領域率先構建與澳門深度融通的法律規則體系。

澳民生服務研涵橫琴 輕軌利交通

此外，空中客車直升機中國總部落戶、粵澳集成電路設計產業園建成、運營跨境電商產業園投入運營、澳資企業數量較合作區成立之初增加至6600間以上、「四新」（新材料、新能源、新裝備、新醫藥）產業佔比超55%，有助澳門經濟適度多元化發展。

民生方面，「澳門新街坊」提供的教育、醫療、養老等公共服務和社會保障體系銜接澳門，當局計劃向橫琴合作區全域延伸；澳門輕軌橫琴線、十字門隧道提供便利的通勤服務，為澳門居民在合作區生活、就業、創業提供便利，在合作區就業、生活的澳門居民大幅增加。

粵發改委：將聚焦人車貨物通關

《報告》形容「澳門+橫琴」正在成為豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地、實現國家高水平對外開放的新平台。艾學峰表示，下一步將聚焦人員通關、車輛通行、貨物進出等重點領域，促進各類要素跨境流動更高效便捷。

《報告》在「加快建設更高水平開放型經濟新體制」部分提出，要支持粵港澳企業「拼船出海」，對境外法律政策、金融制度、投資環境不熟悉的內地企業，藉助香港專業服務可更好地進行境外投資、拓展海外市場。

政協委員倡產業互補避同質化

與人大同時舉行的政協會議同樣關注大灣區議題。政協委員譚景謙表示，應該實施差異化戰略，提高大灣區整體產業的多樣性和競爭力，各城市根據自身特點發展與核心城市形成產業互補，避免同質化競爭。民盟廣東省委員會建議，增強深圳、香港、廣州在科技創新的引領作用，平衡協調大灣區內不同區域的發展。

政協委員、澳門青年企業家協會會長李居仁建議，粵澳聯合建立大灣區與葡語系國家的供應鏈綜合服務平台，作為中國與葡語系國家「單一窗口」合作關係的試點，推動「關務一體化」模式在大灣區更多城市試點，促進區域經濟合作，提升跨境供應鏈效率。他也建議推動在橫琴合作區設立葡語國家人民幣清算中心，為供應鏈中心建設提供金融支持。

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