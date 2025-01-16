內地外賣日均8000萬單 千萬騎手馳騁萬億市場

外賣戶逾5.45億 日消費33億人民幣

新華社昨（15日）報道，中國飯店協會的數據顯示，2023年中國餐飲外賣市場規模約1.2萬億元（人民幣，下同，約1.27萬億港元），佔餐飲收入的比重升至22.6%，平均每天花在外賣上的消費近33億元。外賣等線上營銷模式已經成為餐飲企業重要的盈利渠道。如今內地的外賣行業平均每秒成交3.8萬元，每分鐘送出5.6萬單，每小時30多萬名騎手在配送路上。

外賣員月入6803 藍領第三

有關報告顯示，2023年中國即時配送員已達1000萬人，年均增長約23%。以外賣平台「美團」為例，外賣騎手數量已從2019年的399萬人增至2023年的745萬人，年均增幅保持兩位數。當前，中國1000萬名騎手日均配送的訂單量超過了8000萬單。根據中國新就業形態研究中心發布的《2023中國藍領群體就業研究報告》顯示，內地外賣騎手的月均收入達到6803元，位居藍領群體收入第三名，僅次於月嫂（8824元）和貨車司機（7641元）。超過七成外賣騎手為兼職，很多人會在找工作的同時送外賣掙錢。

涵日用品醫藥 覆蓋逾2000縣城

從外賣的物品來看，以前只是「搬運美味」，現在可以「萬物到家」。依託多元化、智能化配送體系，中國外賣服務範圍正逐漸從餐飲擴展至商超、日用、醫藥等零售品類。外賣的包裝也更新升級。幾年前外賣常見的包裝是白色泡沫盒，如今，玉米纖維、竹漿等環保材料更普及。東至黑龍江撫遠、西至新疆喀什、北至黑龍江漠河、南至海南三亞，外賣已經覆蓋到全國2000多個縣城。如今海外也有了中國外賣的身影。

近期，新華社記者分赴上海、福建等地感受騎手生活，跟隨福建廈門的「95後」騎手宋孟可體驗騎手一天中最忙的時刻——上午10點半到下午1點半。在這個時間段，外賣員需要爭分奪秒地送單，掙取更多收入。在商場取餐時，宋孟可會選擇走樓梯，省下約3分鐘時間‌。「跑單王」宋孟可早上7點從早餐店取出第一單，夜晚8點送完第53單，一天掙到了326元配送費。