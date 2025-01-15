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春運首日1.7億人次跨區 40天人員流動90億創新高

【明報專訊】內地為期40天的2025年春運昨日啟動，首日跨區域人員流動量預計達到1.7億人次，其中全國鐵路發送旅客1030萬人次。當天在北京西站，現場客流人數略少於去年，有務工者趁年底工作機會少，決定提前返鄉，昨提早6小時就來車站候車。

在京鄂籍務工者提前6小時候車

當局預計今年春運全社會跨區域人員流動將達到90億人次，鐵路、民航客運量分別有望突破5.1億人次和9000萬人次，均創歷史新高。鐵路方面，僅北京地區就預計將發送旅客1885.8萬人次，較2024年增加42.3萬人次，增幅2.3%。

本報記者昨日上午10時到北京西站觀察，作為華北地區最繁忙的高鐵站，北京西站春運首日客流人數略少於去年，整體運行平穩，地下停車場及地上停車場有半數以上空位。接駁的北京地鐵7號線末站，地鐵內人數也較平日相似。站內多是返鄉的中老年人，拖家帶口的人數居多，年輕人數量較平日略少。

返鄉的趙先生和同伴上午10時就來到北京西站，要乘坐下午4時左右的車回湖北武昌。因為西站最多允許提前6小時進站，他們還在站外等候進站前的最後幾分鐘，「我們都是從郊區趕過來的，人比較多，早點來這邊湊齊」。趙先生激動表示，「攢了一年的錢，終於能回家了。」

央廣網引述北京西站副站長李超表示，春運期間北京西站預計發送旅客522.9萬人次，高峰日為1月26日（臘月二十七），預計發送旅客22.6萬人次。

「小三通」加開班次便台胞返鄉

另外，兩岸「小三通」航線也迎來台灣民眾返鄉、探親、旅遊客運高峰。為滿足出行需求，「小三通」客運航線昨日起同步增開6個班次。泉州至金門航線每日增開2個班次，廈門至金門每日增開4班次，部分時段加密到半小時一班船。福建海事局預計，春運期間，4條兩岸「小三通」客運航線將發送旅客達20萬人次左右。

春運維穩是內地頭等大事，國務院副總理何立峰昨在北京檢查綜合運輸春運工作時強調，春運是重要的政治任務和民生工程，必須增強底線思維、極限思維，強化安全生產管控，排查安全隱患，做好極端惡劣天氣防範應對。

明報記者

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