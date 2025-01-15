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冼村保利地塊徹底「拔釘」 官媒：再取成果

【明報專訊】廣州冼村周一（13日）再有一棟舊屋被夷平，舊村改造項目融資區（保利地塊）所有「釘子戶」被清除，《南方日報》等官媒稱「這標誌着冼村舊村改造依法動遷再次取得關鍵突破、重大實質成果」。

復建房地塊仍有7「釘子戶」　

至於復建房地塊，目前仍有至少7棟「釘子戶」，部分樓房可見有人生活的痕迹，路口有保安人員看守。

最新被拆除的四層村屋靠近天河區冼村路、金穗路交界，其中一面外牆貼滿紅色瓷磚，醒目的外觀曾令它成為冼村「釘子戶」中的代表。本報記者昨日看見，現場殘留部分瓦礫，以及炮仗殘渣。保利地塊已經挖好了數層深的巨型基坑，由於工程因拆遷問題擱置已久，坑內長滿雜草。地盤一名保安表示，村屋是周一下午拆的，但不清楚新樓盤幾時重新開工。該地塊2011年12月被保利摘得，計劃興建豪宅項目「保利天御」。

位於冼村路、黃埔大道交界，與冼村路地鐵站僅數步之遙的尚雅小區按規劃同屬保利地塊，但目前並未被納入地盤範圍內。仍在此處生活的居民表示，尚雅小區是自有產權的商品房，部分業主正就拆遷賠償與開發商談判。本報記者發現，地盤圍牆緊貼小區三面，西側留下一條出入通道，靠近地盤的一層單位已被拆剩樑柱。有小販在中午時分爬上牆頭，向地盤工人售賣飯盒；有理髮匠在小區門口擺檔口服務工友；還有居民在牆邊闢出一片菜地。

明報記者

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