國務院推文旅18措施 促「用足用好」入境免簽

《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》有6個方面18項具體措施，還包括開發時尚國潮產品，打造國貨「潮牌」、「潮品」；發展夜間文旅經濟，豐富夜間消費業態；因地制宜延長熱門景區、文博場館開放時間；優化重點景區和文博場館等預約、售票管理，做好大型文化和旅遊活動公眾通訊服務等。

國家移民管理局昨日發布2024年數據顯示，全年各口岸出入境外國人達到6488.2萬人次，按年增長82.9%；全年免簽入境外國人2011.5萬人次，按年上升112.3%。

外交部籲遊客到中國感受年味

外交部發言人郭嘉昆昨在記者會表示，隨着中國持續擴大免簽國家的範圍，各項便利化措施不斷優化，愈來愈多外國遊客來中國打卡。剛剛過去的元旦假期，外國人入境人次按年增近34%。「還有不到20天就是中國的農歷春節，這是申遺成功後的首個春節。我們歡迎全球遊客到中國共度新春佳節，感受濃濃的年味，共迎喜樂安康的蛇年。」

韓客湧上海 帶動夜經濟

免簽政策宣布以來，僅2024年12月上海浦東機場口岸進出境韓國籍遊客就超13萬人次。臨近外灘的南京東路，現時隨處可見韓國遊客身影，其中新世界城的莉蓮蛋撻店店員告訴「九派財經」，現在工作日每天都有上千個韓國客人來買蛋撻，店門口特地貼上了韓文歡迎語。「不睡覺的韓國人」也帶動夜經濟火熱發展，第一百貨商業中心的熱門餐飲店，如海底撈、很久以前、牛New壽喜燒等，晚間客流高峰持續到凌晨，這些商舖為了滿足外籍顧客需要，也將延長營業時間至凌晨3、4點。