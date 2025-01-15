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粵今年首務灣區建設 敲定目標增長5% 廣東人大會議今開幕 「跨境理財通」料有新進展

【明報專訊】廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議今天（15日）召開，廣東省長王偉中部署來年任務時，預料首要工作聚焦粵港澳大灣區建設。消息透露，廣東將着力推動大灣區市場一體化，確定今年落成新皇崗口岸，推廣應用「合作查驗、一次放行」通關模式，並要進一步完善「跨區理財通」。至於地區生產總值增長目標，消息指廣東設定為5%左右，與其他省份相近。

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消息人士透露，廣東省長王偉中今天在省人大會議作工作報告時，會大篇幅談及粵港澳合作，包括回顧成績時首先提到大灣區建設；而2025年工作安排第一項也是推動粵港澳大灣區市場一體化建設。

基建機制互聯互通 促進人流物流

所謂「市場一體化」，包括灣區三地的基礎設施、規則機制的互聯互通，旨在促進人員、物流要素高效便捷流動。包括去年廣東強化與港澳規則銜接、機制對接，新發布54項「灣區標準」，有超過5500名港澳專業人士在粵執業；港車北上、澳車北上突破450萬輛次；港澳居民在粵參加醫療、養老、失業、工傷保險約70萬人次等。

建成新皇崗口岸

推廣「合作查驗一次放行」通關

今年具體項目方面，廣東將做好廣珠澳高鐵的前期工程，建成新皇崗口岸，推廣「合作查驗、一次放行」通關模式，推進「粵車南下」。作為大灣區資本市場互聯互通機制的重要計劃「跨境理財通」，預料2025年有新進展，包括粵港澳金融機構互設、金融產品互通、投融資渠道互相擴大等，都值得期待。

廣東省去年面臨諸多困難，特別是外部環境不利，經濟外向度高的廣東直接受衝擊，省內也存在需求不足、企業經營困難、房地產仍未恢復元氣等問題。據悉2024年廣東全省地區生產總值雖然確定突破14萬億元（人民幣，下同），但對比2023年的13.567萬億元總值，分析人士認為廣東2024年經濟增長料未達成此前設立的5%目標。

展望2025年，消息指廣東仍把增長目標設在5%左右，地方一般公共預算收入增長3%（2024年地方一般公共預算收入1.35萬億元），居民消費價格漲幅2%左右，進出口總額不設目標值。

各地增長目標普遍5%或以上

近期全國各地的省級人大會議陸續召開，各地的經濟增長目標普遍設在5%或以上，比如福建訂於5%至5.5%，河北預期5%以上，北京、廣西和黑龍江均訂在5%左右，另一個沿海經濟大省浙江則提出5.5%左右的增長目標。北京市發展改革政策研究中心經濟師張藝秋認為，近年全球經濟年均增速在3%左右，發展中國家整體增速約4%；5%左右的增速是一個比較高的增速、領跑同等發展水平地區。

多份地方政府工作報告中都提及，今年工作重點是擴內需、培育「新質生產力」、推動貿易穩增長。路透社的調查顯示，中國2024年國內生產總值可能增長4.9%，但2025年料放緩至4.5%，並在2026年進一步降至4.2%。

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