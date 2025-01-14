深科企研逼真機械人 將推商用

《科創板日報》周日報道，這款機械人是深圳「眾擎機器人」公司的首款全尺寸大人形機械人，代號SE01，定位為工業機械人，於2024年10月24日正式發布。該機械人高達170cm，採用航空級鋁材，重約55公斤，常態行走速度可達每秒2米，電池續航時間兩小時，使用壽命10年。其採用自主研發的一體化諧波關節模組，整機共32個自由度，其中12個在手部、8個在臂部，是全球首創使用端到端神經網絡方式將機械人步態提升到真人標準的產品。

稱解決全球難題 擬售15萬元

據「眾擎機器人」表示，這次街頭行走，是在做「多地形長距離的穩定性測試」。該公司市場營銷負責人姚淇元稱，SE01屬全球首次真正解決了機械人的自然步態難題，徹底告別其他機械人小碎步、彎着腿、跺着腳的病態步伐，實現走平、走快、走穩、走優雅的目的，極大縮小了機械人與人類之間的差距。

在影片中，SE01還可實現深蹲、俯臥撐、轉圈走、抓取、跑跳等高難度動作。不過SE01的穩定性還有提升空間，在外演示時也會突然「跣腳」。

「眾擎機器人」創始人趙同陽透露，這款機械人的成本控制在10萬元（人民幣，下同，約10.6萬港元）以內，產品最終售價或許在15萬左右，兩個月後就可以小規模商用。