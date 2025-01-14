外媒：逃國滯泰維人勢遣返 43人稱憂送中被囚 華使館指報道抹黑

被泰關押 公開信籲國際組織拯救

美聯社上周六報道，在該社獲得的一封信中，43名被關押在曼谷的維吾爾族男子發出公開呼籲，要求停止他們稱為「迫在眉睫」的遣返威脅。「我們可能會被監禁，甚至可能失去生命」，信中寫道，「我們緊急呼籲所有關注人權的國際組織和國家立即干預，在為時已晚之前拯救我們脫離這一悲慘的命運」。

2014年，300多名逃離中國的維吾爾人被泰國當局在泰國與馬來西亞邊境扣查。2015年，泰國將109名被拘留者遣返中國，另有173名維吾爾人（其中大部分是婦女和兒童）被遣送到土耳其，剩下尋求庇護的53名維吾爾人被困泰國移民拘留所。拘留期間，已有5人死亡。

知情者料遣返因逢建交50周年

報道指出，今年1月8日，泰國移民官員要求這些被拘留的維吾爾人簽署自願遣返的文件。此舉引起被拘留者的恐慌並拒絕簽字。報道引述一名要求匿名的泰國議員和另外兩名與泰國當局聯繫的人士表示，泰國政府內部最近一直討論將維吾爾人遣返中國的問題，但這3人尚未看到或聽到任何正式指令。

其中兩名知情人士表示，泰國官員之所以選擇現在推動遣返，是因為今年是泰中建交50周年，而且他們認為由於美國新總統將在不到兩周內就職，對該做法的反對聲音不會太大。

中國駐泰使館發言人周日回應報道，指是涉疆不實言論。據「中國駐泰國大使館」微信公眾號消息，發言人表示，一些西方媒體再次藉滯泰中國籍維族人問題抹黑中國，泰國個別不明真相的人士也發表了不符事實和不負責任的言論。發言人強調，中國是法治國家，一貫反對酷刑，並在司法領域人權保護方面有完善的法律法規和工作機制，成就有目共睹。

發言人表示，令人遺憾的是，個別國家罔顧事實，出於政治目的，惡意攻擊、抹黑中國。「任何顛倒黑白、搬弄是非，都破壞不了新疆社會穩定的大好局面，都阻擋不了新疆奮力前進的步伐。百聞不如一見，真誠歡迎泰國朋友到新疆走走看看。」