美媒：富士康大陸工人被禁派印度廠

料礙蘋果減少依賴大陸產

美國科技媒體Rest of World周日報道，設備運送延宕意味富士康在印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）和卡納塔克邦（Karnataka）的iPhone組裝廠，可能拖慢蘋果減少依賴大陸生產iPhone的努力。

有消息人士告訴Rest of World，「目前這些設備和人力不被允許前往（印度）」。消息人士還說，「印度不具備生產這些設備的技術」。

蘋果2019年起開始轉往印度生產iPhone高階機款，部分原因與大陸在疫情期間實施清零政策，導致其生產業務受擾有關。富士康同一年開始在泰米爾納德邦生產iPhone，起初主要生產舊機款。

改派台員工赴印補位

印度在蘋果供應鏈扮演的角色日益重要，但蘋果產品製造過程中仍大幅依賴大陸工人、台灣專業人員，以及大陸製機器。消息人士另透露，原先計劃前往印度的大陸工人被告知須取消行程，已在印度的工人則被要求返回大陸。富士康為了應對此變動，正準備以台灣人力補上這個缺口。