明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

美媒：富士康大陸工人被禁派印度廠

【明報專訊】美國媒體引述知情人士透露，蘋果（Apple）供應商富士康（鴻海）已停派大陸工人赴印度工廠、改派台灣人員，對印度的關鍵製造設備運送也延宕，專用製造設備在大陸境內被扣留，種種變動可能對蘋果生產策略造成重大影響。

料礙蘋果減少依賴大陸產

美國科技媒體Rest of World周日報道，設備運送延宕意味富士康在印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）和卡納塔克邦（Karnataka）的iPhone組裝廠，可能拖慢蘋果減少依賴大陸生產iPhone的努力。

有消息人士告訴Rest of World，「目前這些設備和人力不被允許前往（印度）」。消息人士還說，「印度不具備生產這些設備的技術」。

蘋果2019年起開始轉往印度生產iPhone高階機款，部分原因與大陸在疫情期間實施清零政策，導致其生產業務受擾有關。富士康同一年開始在泰米爾納德邦生產iPhone，起初主要生產舊機款。

改派台員工赴印補位

印度在蘋果供應鏈扮演的角色日益重要，但蘋果產品製造過程中仍大幅依賴大陸工人、台灣專業人員，以及大陸製機器。消息人士另透露，原先計劃前往印度的大陸工人被告知須取消行程，已在印度的工人則被要求返回大陸。富士康為了應對此變動，正準備以台灣人力補上這個缺口。

相關字詞﹕中印關係 蘋果公司 富士康

上 / 下一篇新聞